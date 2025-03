Lilya İrem Salman’dan itiraflar: Aşktan oluşan bir insanım, huzuru bulduğum noktada evlenirim!

-Nasılsın, neler yapıyorsun?

Şu an planladığımın çokça dışına çıkmış durumdayım. Enerjimin birçoğunu çünkü işime veriyorum şu an Leyla dizisinde oynadığım için. Normalde tiyatro öğrencisiyim ve dördüncü sınıfa devam etmem gerekiyor. Fakat bu iş yoğunluğundan dolayı bunu durdurmak zorunda kaldım. O da çok başka bir emek ve enerji istiyor. O yüzden vakti gelince oraya da devam edeceğim. Onun dışında her şey keyifli süregeliyor.

BU MESLEĞİ YAPMAYA AŞKLA KARAR VERDİM

-Antalya'da, Denizcilik Meslek Lisesi'nde okurken 11. sınıfta kararını değiştirip oyuncu olmaya karar vermişsin. Neden? Bu kararı almanı sağlayan o şey ne oldu?

Bu mesleği yani oyunculuk mesleğini yapmaya aşkla karar verdim. Bu bir tutku ya da mantıkla çizilen bir plan değildi. Tamamen aşkla gelişmiş bir durumdu. Lisede denizcilik süregelirken sesimi fark ettim. Ve sanatçı kimsesi olmaya karar verdim. Fakat neresinden başlayacaktık? Öyle bir derinlik, öyle bir yaratım gücü nereden edinilebilir ve var edilebilir? Bunların peşine düşerken ben tiyatroyla tanıştım. Birazcık kavgasıyla, büyükçe aşkıyla bu mesleği yapmaya başladım. Yani şarkıyla başladı her şey ve sesimi iletebildiğimi fark ettiğimde anlaşılabilir olduğumu da düşündüm. Bu duygu bana gerçekten var hissettirdi. Hiç konuşmasak da, iletişim kurmasak da, herhangi bir muhabbet akıtmasak da karşı tarafla bir şekilde temas kurabiliyorduk. Ve dünyanın en güzel duygusuydu. Belki bağırmak, belki konuşmak istediğin her şeyi bir cümlenin içine sığdırıp onu tonunla, coşkunla anlatabiliyordun. Bu değişti, dönüştü tiyatronun tüm bedeniyle ve oyunculuğun tüm bedeniyle bunu yapabileceğimi fark ettim. O günden beri de buradayım.