Lilya İrem Salman’dan itiraflar: Aşktan oluşan bir insanım, huzuru bulduğum noktada evlenirim!

-Çok büyük cesaret. O kadar bir emek var ortada ve onu da severek yapmışsın…
Tabii ki, tutkusuz hiçbir şey yapmam. Onu da kocaman hayallerle kurdum. Hatta şöyle birazcık kızsal bir mevzu olarak, "Gemide ben manikürcü nereden bulacağım?" diye düşünüp, kendim manikür yapmayı dahi öğrenmişimdir. Her şeyini tasarladım, çizdim. O da bir aşktı, asla yadsınamaz bir durum. Ama öyle bir şey fark ettim ki ve benden geliyordu, onun da peşine düşmemek olmazdı.
VAZGEÇİRMEK İSTEYENLER, İNANMAYANLAR OLDU
-Çevrendekiler hiç, "Saçmalama, bu kadar emek verdin" dedi mi?
Evet. Dediler, tabii ki dediler. Çünkü öyle bir meslek ki bu değersiz, görünmez, nice negatif olan her şeyi yaşayabilirsin. Düşebilirsin, kalkabilirsin şayet. Vazgeçirmek isteyenler oldu. Dostlarımla paylaştığımda, eski dostlarım artık, inanmayanlar oldu. Ama ben sadece inananların kazanabileceğini biliyorum. Ben de inanmayı tercih ettim bu yüzden.