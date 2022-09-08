Giriş Tarihi: 08.09.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 12:02

Londra'ya dönen Bergüzar Korel ev halini paylaştı! Üç çocuk annesi Bergüzar Korel sıfır makyaj hali ile hayran bıraktı!

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 13 yıl önce hayatını meslektaşı Halit Ergenç'le birleştirmişti. Geçtiğimiz ay evlilik yıl dönümlerini kutlayan çiftin aşk pozlarına beğeni yağmıştı. Evliliklerini üç çocukla taçlandıran Bergüzar Korel ile Halit Ergenç ailecek Türkiye'de geçirdikleri yaz tatili sonrası Londra'ya döndüler. Çocuklarının eğitimi için Londra'da yaşayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç oradaki hayatlarından da kesitleri paylaşmayı ihmal etmiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Bergüzar Korel, bugün Londra'daki evinden paylaşımda bulunurken oyuncunun sıfır makyaj hali övgüleri topladı. İşte doğal güzel Bergüzar Korel'in makyajsız hali...