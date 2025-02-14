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Haberler Galeri Lucas Torreira ile çalkantılı ilişkisini bitirmişti! Ünlü oyuncu Devrim Özkan yeni bir aşka yeleken açtı!
Giriş Tarihi: 14.02.2025 11:36 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 12:46

Lucas Torreira ile çalkantılı ilişkisini bitirmişti! Ünlü oyuncu Devrim Özkan yeni bir aşka yeleken açtı!

Devrim Özkan, Galatasaray'da top koşturan Lucas Torreira ile çalkantılı bir ayrılık yaşayarak dillere düşmüştü. Ayrılığın sebebini net bir şekilde açıklamayan güzel oyuncu, şimdi de sosyal medyasında kafaları karıştıran bir paylaşıma imza attı. Devrim Özkan'ın yayınladığı resim, 'yeni bir aşka mı yelken açtı?' sorularını beraberinde getirdi.

Lucas Torreira ile çalkantılı ilişkisini bitirmişti! Ünlü oyuncu Devrim Özkan yeni bir aşka yeleken açtı!

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız futbolcusu Lucas Torreira ve ünlü oyuncu Devrim Özkan dolu dizgin aşk yaşıyorlardı.

Lucas Torreira ile çalkantılı ilişkisini bitirmişti! Ünlü oyuncu Devrim Özkan yeni bir aşka yeleken açtı!

Uzun süredir beraber olan Torreira ve Özkan, çok sayıda spekülasyona konu olan ılımlı çıkışlarıyla dikkat çekiyordu. Ancak, çiftin ayrılık kararı alması çoğu takipçisini şaşkına uğratmıştı.

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Lucas Torreira ile çalkantılı ilişkisini bitirmişti! Ünlü oyuncu Devrim Özkan yeni bir aşka yeleken açtı!

Ayrılığın ardından sosyal medya platformlarında, birbirlerini takip etmeyi bıraktıkları ve daha önce birlikte paylaştıkları fotoğrafları kaldırdıkları fark edilmişti.

Lucas Torreira ile çalkantılı ilişkisini bitirmişti! Ünlü oyuncu Devrim Özkan yeni bir aşka yeleken açtı!

Geçmişte de benzer çalkantıların yaşandığı ılişkilerinde, çift daha önce ayrılıp barışmış, yeniden bir araya gelerek evlilik ihtimalini konuşmuştu.

Lucas Torreira ile çalkantılı ilişkisini bitirmişti! Ünlü oyuncu Devrim Özkan yeni bir aşka yeleken açtı!

Yaşadığı eski aşkla gündemden düşmeyen oyuncu Devrim Özkan, katıldığı bir programda gündem olmuştu. İlişki tavsiyesi veren Özkan, kısa sürede ses getirmişti.

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