Giriş Tarihi: 14.02.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
12:46
Lucas Torreira ile çalkantılı ilişkisini bitirmişti! Ünlü oyuncu Devrim Özkan yeni bir aşka yeleken açtı!
Devrim Özkan, Galatasaray'da top koşturan Lucas Torreira ile çalkantılı bir ayrılık yaşayarak dillere düşmüştü. Ayrılığın sebebini net bir şekilde açıklamayan güzel oyuncu, şimdi de sosyal medyasında kafaları karıştıran bir paylaşıma imza attı. Devrim Özkan'ın yayınladığı resim, 'yeni bir aşka mı yelken açtı?' sorularını beraberinde getirdi.