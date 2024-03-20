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Giriş Tarihi: 20.03.2024 10:24 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 10:37

Lüks saatlerinin fiyatı dudak uçuklattı! Burcu Esmersoy kolunda servet taşıyor...

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, bir süredir aşk yaşadığı kendisinden 16 yaş küçük iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya'da dünyaevine girmişti. Esmersoy nikâh öncesinde mutluluk gözyaşlarını tutamamıştı. Şimdilere mutlu evliliğiyle adından söz ettiren Burcu Esmersoy'un pahalı saatlere olan tutkusu biliniyor. Esmersoy'un saat koleksiyonunda olan saatlerin fiyatları ağızları açık bıraktı.

Lüks saatlerinin fiyatı dudak uçuklattı! Burcu Esmersoy kolunda servet taşıyor...

Sosyal medyada en çok para kazanan ünlüler arasında yer alan Burcu Esmersoy kazandığını resmen saatlere yatırıyor. Esmersoy'un saat koleksiyonunda olan saatlerin fiyatları dudak uçuklattı.

Lüks saatlerinin fiyatı dudak uçuklattı! Burcu Esmersoy kolunda servet taşıyor...

Gayrimenkullerin yanı sıra aldığı pahalı saatlerle gündeme gelen Burcu Esmersoy'un saat koleksiyonunda olan saatlerin fiyatları duyanları şaşkına çevirdi.

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Lüks saatlerinin fiyatı dudak uçuklattı! Burcu Esmersoy kolunda servet taşıyor...

Esmersoy, saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

Lüks saatlerinin fiyatı dudak uçuklattı! Burcu Esmersoy kolunda servet taşıyor...

60 bin euro yani 2 milyon 100 bin lira değerinde lüks marka saat alan Esmersoy, servet değerindeki saatiyle bileğini süsledi.

Lüks saatlerinin fiyatı dudak uçuklattı! Burcu Esmersoy kolunda servet taşıyor...

RESMEN SERVET DEĞERİNDE

Patronlar Dünyası'da yer alan habere göre; lüks saat tutkunu olan Esmersoy'un saat koleksiyonunda 200 bin dolarlık Patek Philippe Nautilus, 60 bin Euro'luk Rolex Oyster Perpetual, 40 bin dolarlık Rolex Oyster ve 12 Bin euro'luk Rolex Air King marka saatleri de bulunuyor. Burcu Esmersoy'un saat koleksiyonu ise servet değerinde...

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