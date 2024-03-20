Giriş Tarihi: 20.03.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
10:37
Lüks saatlerinin fiyatı dudak uçuklattı! Burcu Esmersoy kolunda servet taşıyor...
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, bir süredir aşk yaşadığı kendisinden 16 yaş küçük iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya'da dünyaevine girmişti. Esmersoy nikâh öncesinde mutluluk gözyaşlarını tutamamıştı. Şimdilere mutlu evliliğiyle adından söz ettiren Burcu Esmersoy'un pahalı saatlere olan tutkusu biliniyor. Esmersoy'un saat koleksiyonunda olan saatlerin fiyatları ağızları açık bıraktı.