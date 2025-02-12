Giriş Tarihi: 12.02.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
15:24
Magazin dünyası aşk iddialarıyla çalkalandı! 2 kez evlenip boşanan Şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı tekrar birlikte! '3'te keramet vardır'
Pop müziğin yakışıklı isimlerinden Sinan Akçıl ve televizyon ekranlarının sevilen yüzü Burcu Kıratlı, mutlu birlikteliklerini 2018 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Çok geçmeden mutlulukları yarım kalan çift, boşanma haberiyle gündeme gelmişti. Ünlü eski çift daha fazla ayrılığa dayanamamış olacak ki 2021 yılında aşklarına 2. bir şans vermişlerdi. Ancak bu evlilikleri de çok geçmeden boşanmayla sonuçlanmıştı. Magazin dünyası şimdide ortaya atılan bir iddia ile adeta çalkalandı. Sinan Akçıl'ın ve eski eşi Burcu Kıratlı'nın yeni bir ilişkiye başladığı söylentileri magazine bomba gibi düştü. İşte çok şaşırcağınız haberin tüm detayları!