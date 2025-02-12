Magazin dünyası aşk iddialarıyla çalkalandı! 2 kez evlenip boşanan Şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı tekrar birlikte! ’3’te keramet vardır’

2019 yılının Ocak ayında nikah masasına oturan çift, sadece 9 ay evli kalabilmiş ardından ise boşanma kararı almıştı. Ayrılığın ardından her defasından severek ayrıldıklarını söyleyen Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, aşklarına bir şans daha verme kararı almıştı.