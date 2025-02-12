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Haberler Galeri Magazin dünyası aşk iddialarıyla çalkalandı! 2 kez evlenip boşanan Şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı tekrar birlikte! '3'te keramet vardır'
Giriş Tarihi: 12.02.2025 15:24 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 15:24

Magazin dünyası aşk iddialarıyla çalkalandı! 2 kez evlenip boşanan Şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı tekrar birlikte! '3'te keramet vardır'

Pop müziğin yakışıklı isimlerinden Sinan Akçıl ve televizyon ekranlarının sevilen yüzü Burcu Kıratlı, mutlu birlikteliklerini 2018 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Çok geçmeden mutlulukları yarım kalan çift, boşanma haberiyle gündeme gelmişti. Ünlü eski çift daha fazla ayrılığa dayanamamış olacak ki 2021 yılında aşklarına 2. bir şans vermişlerdi. Ancak bu evlilikleri de çok geçmeden boşanmayla sonuçlanmıştı. Magazin dünyası şimdide ortaya atılan bir iddia ile adeta çalkalandı. Sinan Akçıl'ın ve eski eşi Burcu Kıratlı'nın yeni bir ilişkiye başladığı söylentileri magazine bomba gibi düştü. İşte çok şaşırcağınız haberin tüm detayları!

Magazin dünyası aşk iddialarıyla çalkalandı! 2 kez evlenip boşanan Şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı tekrar birlikte! ’3’te keramet vardır’

Oyuncu Burcu Kıratlı ve şarkıcı Sinan Akçıl'ın aşkı, güzel oyuncunun babasının tanıştırmasıyla başlamıştı. Çok geçmeden kısa bir süre sonra ilişki yaşamaya başlayan ünlü çift, dillere destan bir düğünle dünya evine girmişti.

Magazin dünyası aşk iddialarıyla çalkalandı! 2 kez evlenip boşanan Şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı tekrar birlikte! ’3’te keramet vardır’

2019 yılının Ocak ayında nikah masasına oturan çift, sadece 9 ay evli kalabilmiş ardından ise boşanma kararı almıştı. Ayrılığın ardından her defasından severek ayrıldıklarını söyleyen Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, aşklarına bir şans daha verme kararı almıştı.

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Magazin dünyası aşk iddialarıyla çalkalandı! 2 kez evlenip boşanan Şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı tekrar birlikte! ’3’te keramet vardır’

Yakışıklı şarkıcı ve başarılı oyuncu, ayrılığa sadece 20 gün dayanabilmiş 2021 yılının Şubat ayında tekrardan nikah masasına oturmuştu.

Magazin dünyası aşk iddialarıyla çalkalandı! 2 kez evlenip boşanan Şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı tekrar birlikte! ’3’te keramet vardır’

Evliliğine ikinci bir şans veren Sinan Akçıl, çok geçmeden eşi Burcu Kıratlı ile ayrı evde yaşadıklarını açıklamıştı. İddialara göre bu durumun sebebinin Akçıl'ın çocuk istemesi fakat Kıratlı'nın bu olaya sıcak bakmamasıydı.

Magazin dünyası aşk iddialarıyla çalkalandı! 2 kez evlenip boşanan Şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı tekrar birlikte! ’3’te keramet vardır’

Tüm bu iddiaların arından ikili tekrardan 2. kez boşanma kararı almıştı. Çiftin 15 ay süren ikinci evliliği Mayıs 2022 yılında üç dakika süren duruşma ile sona ermişti.

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