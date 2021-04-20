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Haberler Galeri Magazin gündemine bomba gibi düştü! Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz yasak aşkı biliyor muydu? Hülya Açıkgöz'ün imalı paylaşımı...
Giriş Tarihi: 19.04.2021 09:11 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 07:17

Magazin gündemine bomba gibi düştü! 'nin ablası yasak aşkı biliyor muydu? Hülya Açıkgöz'ün imalı paylaşımı...

Magazin gündemi sarsan iddiası ile ilgili yeni iddialar çok konuşulacak türden! Türk müziğinin güçlü seslerinden , 11 yıldır evliliğini bitirmek için boşanma davası açmış, gerekçede ise eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu hatta o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını belirtmişti. Ortaya atılan iddialarda yasak aşk yaşayan ve Ebru Gündeş'in yakından tanıdığı kişinin sanatçının 'den de arkadaşı şarkıcı olduğu söylenmişti. Hadise'nin yasak aşkını patlatanın ünlülerin falcısı lakaplı olduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Öte yandan Hadise ile aralarının kötü olduğu bilinen ablası 'ün geçmişte söylediği sözlerle yasak aşkı ima ettiği de konuşulanlar arasında... İşte Ebru Gündeş'in eşi ile Hadise'nin yasak aşk yaşadığı iddiasının ayrıntıları...

Magazin gündemine bomba gibi düştü! Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz yasak aşkı biliyor muydu? Hülya Açıkgöz'ün imalı paylaşımı...

Magazin gündemi sarsan iddiası ile ilgili yeni iddialar çok konuşulacak türden! Türk müziğinin güçlü seslerinden , 11 yıldır evliliğini bitirmek için boşanma davası açmış, gerekçede ise eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu hatta o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını belirtmişti.

Magazin gündemine bomba gibi düştü! Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz yasak aşkı biliyor muydu? Hülya Açıkgöz'ün imalı paylaşımı...

Ortaya atılan iddialarda yaşayan ve 'in yakından tanıdığı kişinin sanatçının 'den de arkadaşı şarkıcı olduğu söylenmişti.

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Magazin gündemine bomba gibi düştü! Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz yasak aşkı biliyor muydu? Hülya Açıkgöz'ün imalı paylaşımı...

'nin yasak aşkını patlatanın ünlülerin falcısı lakaplı olduğu iddiası ortalığı karıştırdı.

Magazin gündemine bomba gibi düştü! Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz yasak aşkı biliyor muydu? Hülya Açıkgöz'ün imalı paylaşımı...

Öte yandan ile aralarının kötü olduğu bilinen ablası 'ün geçmişte söylediği sözlerle yasak aşkı ima ettiği de konuşulanlar arasında...

Magazin gündemine bomba gibi düştü! Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz yasak aşkı biliyor muydu? Hülya Açıkgöz'ün imalı paylaşımı...

İşte 'in eşi ile 'nin yaşadığı iddiasının ayrıntıları...

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