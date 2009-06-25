Magazin Gündeminden Başlıklar 25/06/2009

Aşkları son sürat Meltem Cumbul ile Kıvanç Tatlıtuğ'un, Meral Okay'ın doğum günü partisinde başlayan aşkı, Bodrum Dodo Beach'te doludizgin sürüyor! Yaklaşık yedi aydır birlikte olan çift, ilk kez beraber tatile çıktı. İstanbul'da el ele görüntülendikten sonra Bodrum'da da rahat tavırlarını sürdüren ikili, hayranlarına imza ve gülücük dağıtmaktan geri durmadı. Tam anlamıyla 'love story' yaşayan iki ünlü oyuncu, öğleden sonra da sürat teknesiyle denize açıldı. Mutlulukları yüzlerinden okunan çift, kıyıdan ayrılırken çevredekilere neşe içinde el salladı. Aşıkların, sürat teknesiyle Ege'nin maviliklerinde ilerledikleri sırada sarılıp öpüşmeye başladıkları da gözden kaçmadı! Bir 'cadı'ya gönül verdi Gözde bekâr Tolgahan Sayışman artık yalnız değil! Oyuncu, 'Acemi Cadı' dizisiyle tanınan Merve Boluğur'la aşk yaşıyor. Bebek'te görüntülenen çift bir aydır birlikte. Sinema eğitimi için başrolden vazgeçti Şöhrete atv'de yayınlanan 'Ekmek Teknesi' adlı diziyle kavuşan Ekin Türkmen, başrol oyuncusu olduğu 'Küçük Kadınlar' adlı diziden ayrıldı. Gelecek yıl dizide yer almayacağını açıklayan Türkmen, UCLA Üniversitesi'nin Sinema-TV Bölümü'nde yüksek lisans yapmak için iki yıllığına ABD'ye gideceğini açıkladı. Oyunculuk hakkında yeni bilgiler edinmek ve oyunculuğunu beslemek amacıyla ABD'de mastır yapmak istediğini anlatan Ekin Türkmen, 'Yedi yıldır dizilerdeyim. Şimdi eğitimim için başrolden vazgeçtim. Kısır döngü içinde yok olmak istemiyorum' dedi. Evlenme teklifiyle çıkıyor Eurovision'dan döndükten sonra hemen stüdyoya giren Hadise 'Kahraman' adını verdiği albümünü tamamladı. Prodüktörlüğünü Hadise'nin sevgilisi Sinan Akçıl'ın yaptığı albümde, 13 şarkı bulunuyor. Ozan Çolakoğlu, Mt, Erhan Bayrak, Gürsel Çelik, Volga Tamöz gibi müzisyenlerin katkıda bulunduğu albümde, üç tane de İngilizce şarkı yer alıyor. Hadise'nin çıkış şarkısı, evlenme teklifi aldığı iddia edilen sevgilisi Sinan Akçıl'ın kendisine yazdığı 'Evlenmeliyiz' oldu. Ivana da sahile indi Bodrum sahillerini renklendiren 'İkoncan'lar zincirine Ivana Sert de eklendi. Deniz Berdan ve Süreyya Yalçın'ın ardından tatile çıkan Sert; eşi Yurdal Sert ve oğlu Ateş'le birlikte Princess Otel'de kalıyor. Önceki gün üzeri cepken görünümünde süper mini etekli plaj kıyafetiyle sahile inen Ivana Sert, ayağındaki sandaletlerle gladyatörleri anımsattı. 'İkoncan kare ası'nın dördüncü halkası Eda Taşpınar'ın ne zaman Bodrum'a geleceği ise merak konusu oldu. Esra sere serpe Murat Aşık ile evlendikten sonra podyumlara veda eden Esra Eron, Türkbükü'ndeki Maki Beach'te ailece tatil yapıyor. Önceki gün sere serpe objektiflere yakalanan Eron, formda vücuduyla dikkat çekti. Eşiyle gün boyu güneşlenen Esra Eron, resimlerinin çekildiğini fark edince plajdan ayrıldı. Heyecanlı Doğa House Cafe'de arkadaşlarıyla sohbet eden Doğa Rutkay, heyecanla bir şeyler anlatıyordu. Hem ellerini hem de mimiklerini kullanarak konuşan Doğa, hayli neşeli görünüyordu. Motosiklet muhabbeti Motosiklet tutkunu Okan Bayülgen, önceki gün Bebek esnafıyla koyu bir motosiklet muhabbetine girdi. Konuşulanlara kendini iyice kaptıran ünlü şovmen, fotoğraflarının çekildiğini bile fark etmedi. Katie Tom'un gölgesinden yavaş yavaş kurtuluyor! Huzuru kızı Suri'nin yanında bulan Katie Holmes, artık Tom Cruise'un yanında taşıdığı bir 'aksesuvar' olarak görülmek istemiyor. Holmes, geçtiğimiz günlerde kızı Suri ile birlikte gezmeye çıktı. Los Angeles sokaklarında el ele dolaşan, birlikte alışveriş yapan anne-kız, yanlarında Tom Cruise'un olmadığı nadir günlerinden birini yaşamış oldu. Katie Holmes'u görenler, ünlü oyuncunun kızıyla vakit geçirmekten çok mutlu olduğunu ama buna rağmen son derece sessiz ve içine kapanık göründüğünü belirtti. Nicole Kidman hamile mi? Yıllardır zayıf vücuduyla ortalıkta boy gösteren Nicole Kidman'ın hızla büyüyen karnı, kafa karıştırdı. Şu sıralar Hollywood'da hemen herkes Nicole Kidman'ın hamile olup olmadığını tartışıyor. Şarkıcı Keith Urban'dan Sunday adında 11 aylık bir kızı olan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde 'Daily Mail' gazetesine verdiği bir röportajda, oyunculuk dışında yapmak istediği şeyler olduğunu belirtti. Bu da akıllara tekrar anne olmak isteyip istemediği sorusunu getirdi. İbo 14 kez evlenmiş! Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, sahnede hayranlarıyla sohbet ederken, tam 14 kez evlendiğini itiraf etti. 'Mega Magazin' programının haberine göre, yaptığı evliliklerin basında çıkmasına rağmen hiç tepki almadığı söyleyen Tatlıses, 'O kadar yazı çıktı, kimse bir şey demedi' diye konuştu. Tatlıses, 'Her şeye rağmen yine de bekarlık sultanlıktır' diyerek konuya son noktayı koydu. Paris: Ronaldo kız gibi! Yeşil sahaların yıldızı Cristiano Ronaldo ile kısa süreli bir flört yaşayan Paris Hilton, ünlü futbolcu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ronaldo ile birlikte iki gece geçirdiği söylenen Hilton, yıldız futbolcuyla anlaşamadıklarını belirterek şunları söyledi: 'Cristiano kız gibi. Ben maço erkeklerden hoşlanırım, tarzı bana hiç uymadı. Bu yüzden onu hiç çekici bulmadım.' Miley'den yine cüretkâr pozlar Henüz 16 yaşında olmasına rağmen adı magazin manşetlerinden inmeyen Amerikalı yıldız Miley Cyrus, yine bir fotoğraf skandalına imza attı. Yeni filmi 'The Last Song'un yapımcısı 44 yaşındaki Adam Shankman ile cüretkar pozlar çektiren genç yıldızın bu fotoğrafları internete sızdı. Cyrus, daha önce Vanity Fair dergisi için verdiği pozlarla eleştirilmişti. Çocuksuz mutlular Amerikalı ünlü televizyoncu Ellen DeGeneres, eşi Portia de Rossi ile çocuk sahibi olmayı düşünmediklerini açıkladı. 'Çocuğumuz olmadan da mutlu bir evliliğe sahibiz' diyen DeGeneres şöyle konuştu: 'Gelecekte de çocuk sahibi olmayı düşünmüyoruz. Evimizde beslediğimiz hayvanlarımız var. Onlarla birlikte çok mutluyuz.' Bardem ve Roberts aynı filmde Ünlü İspanyol aktör Javier Bardem ve Amerikalı yıldız Julia Roberts, bir film projesinde biraraya geliyor. 'Eat, Pray, Love' adlı filmde birlikte kamera karşısına geçecek olan ikili, yönetmen Ryan Murphy ile birlikte çalışacak. Filmde evliliği biten bir kadını canlandıran Roberts, çıktığı bir seyahatte Felipe (J.Bardem) adında bir erkekle tanışarak, onunla yeni bir aşka yelken açacak. Mustafa ile düet istiyor Oylum Talu'nun 'Burası Haftasonu' programına katılan Asya, üne kavuşmasını sağlayan 'Beni Aldattın' şarkısını Mustafa Sandal'la birlikte söylemek istediğini açıkladı. Asya, 'Şarkı onun. Düet yapsak ne müthiş olur' dedi. Bihter rolü iyi giderdi! Sema Öztürk, 'Binbir Gece' dizisindeki 'Bennu' rolünün ilk önce kendisine teklif edildiğini açıkladı. 'Orada Neler Oluyor' programında konuşan Öztürk, 'Reddettim ama sonra çok üzüldüm' dedi. Ünlü oyuncu, 'Aşk-ı Memnu'daki Bihter rolü için de 'Bana iyi giderdi' yorumunu yaptı.