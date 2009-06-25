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Haberler Galeri Magazin Gündeminden Başlıklar 25/06/2009
Giriş Tarihi: 25.06.2009 11:20 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 16:30

Magazin Gündeminden Başlıklar 25/06/2009

Magazin Gündeminden Başlıklar 25/06/2009
Aşkları son sürat

Meltem Cumbul ile Kıvanç Tatlıtuğ'un, Meral Okay'ın doğum günü partisinde başlayan aşkı, Bodrum Dodo Beach'te doludizgin sürüyor! Yaklaşık yedi aydır birlikte olan çift, ilk kez beraber tatile çıktı. İstanbul'da el ele görüntülendikten sonra Bodrum'da da rahat tavırlarını sürdüren ikili, hayranlarına imza ve gülücük dağıtmaktan geri durmadı. Tam anlamıyla 'love story' yaşayan iki ünlü oyuncu, öğleden sonra da sürat teknesiyle denize açıldı. Mutlulukları yüzlerinden okunan çift, kıyıdan ayrılırken çevredekilere neşe içinde el salladı. Aşıkların, sürat teknesiyle Ege'nin maviliklerinde ilerledikleri sırada sarılıp öpüşmeye başladıkları da gözden kaçmadı!
Magazin Gündeminden Başlıklar 25/06/2009
Bir 'cadı'ya gönül verdi

Gözde bekâr Tolgahan Sayışman artık yalnız değil! Oyuncu, 'Acemi Cadı' dizisiyle tanınan Merve Boluğur'la aşk yaşıyor. Bebek'te görüntülenen çift bir aydır birlikte.
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Magazin Gündeminden Başlıklar 25/06/2009
Sinema eğitimi için başrolden vazgeçti

Şöhrete atv'de yayınlanan "Ekmek Teknesi" adlı diziyle kavuşan Ekin Türkmen, başrol oyuncusu olduğu "Küçük Kadınlar" adlı diziden ayrıldı. Gelecek yıl dizide yer almayacağını açıklayan Türkmen, UCLA Üniversitesi'nin Sinema-TV Bölümü'nde yüksek lisans yapmak için iki yıllığına ABD'ye gideceğini açıkladı. Oyunculuk hakkında yeni bilgiler edinmek ve oyunculuğunu beslemek amacıyla ABD'de mastır yapmak istediğini anlatan Ekin Türkmen, "Yedi yıldır dizilerdeyim. Şimdi eğitimim için başrolden vazgeçtim. Kısır döngü içinde yok olmak istemiyorum" dedi.
Magazin Gündeminden Başlıklar 25/06/2009
Evlenme teklifiyle çıkıyor

Eurovision'dan döndükten sonra hemen stüdyoya giren Hadise 'Kahraman' adını verdiği albümünü tamamladı. Prodüktörlüğünü Hadise'nin sevgilisi Sinan Akçıl'ın yaptığı albümde, 13 şarkı bulunuyor. Ozan Çolakoğlu, Mt, Erhan Bayrak, Gürsel Çelik, Volga Tamöz gibi müzisyenlerin katkıda bulunduğu albümde, üç tane de İngilizce şarkı yer alıyor. Hadise'nin çıkış şarkısı, evlenme teklifi aldığı iddia edilen sevgilisi Sinan Akçıl'ın kendisine yazdığı 'Evlenmeliyiz' oldu.
Magazin Gündeminden Başlıklar 25/06/2009
Ivana da sahile indi

Bodrum sahillerini renklendiren 'İkoncan'lar zincirine Ivana Sert de eklendi. Deniz Berdan ve Süreyya Yalçın'ın ardından tatile çıkan Sert; eşi Yurdal Sert ve oğlu Ateş'le birlikte Princess Otel'de kalıyor. Önceki gün üzeri cepken görünümünde süper mini etekli plaj kıyafetiyle sahile inen Ivana Sert, ayağındaki sandaletlerle gladyatörleri anımsattı. 'İkoncan kare ası'nın dördüncü halkası Eda Taşpınar'ın ne zaman Bodrum'a geleceği ise merak konusu oldu.
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