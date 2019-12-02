Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i Esra Akkaya… Oğlu Can’ın son halini görenler…

Mahallenin Muhtarları dizisiyle tanınan Esra Akkaya, oğlu Can ile birlikte Londra'da yeni bir hayat kurdu. Oğlu Can'ı Londra'da ilkokula kayıt ettiren Esra Akkaya mesleğine yeni adresinde de devam ediyor. Temmuz ayında ani bir kararla oğlu Can'la birlikte İngiltere'ye taşınan Esra Akkaya'nın yeni yaşamından ilk kareler geldi. Esra Akkaya mesleğine yeni adresinde de devam ediyor. Oyuncu koçluğu yapan Akkaya, çocuklara yönelik "masal geceleri" etkinliğine de devam ediyor: "Londra'da oyuncu koçluğu ve danışmanlık yapıyorum. 'Masal geceleri' de devam ediyor. Bir de benim gibi Londra'ya taşınan İnci Türkay'la birlikte bir tiyatro oyunu yazdık, yakında onu sahneleyeceğiz. Can da ilkokul birinci sınıfa gidiyor, o da hayatından memnun."