Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i Esra Akkaya… Oğlu Can’ın son halini görenler…

'nın 'i … Oğlu ’ın son halini görenler…

dizisiyle tanınan , oğlu ile birlikte Londra'da yeni bir hayat kurdu. Oğlu Can'ı Londra'da ilkokula kayıt ettiren Esra Akkaya mesleğine yeni adresinde de devam ediyor. Temmuz ayında ani bir kararla oğlu Can'la birlikte İngiltere'ye taşınan Esra Akkaya'nın yeni yaşamından ilk kareler geldi. Esra Akkaya mesleğine yeni adresinde de devam ediyor. Oyuncu koçluğu yapan Akkaya, çocuklara yönelik "masal geceleri" etkinliğine de devam ediyor: "Londra'da oyuncu koçluğu ve danışmanlık yapıyorum. 'Masal geceleri' de devam ediyor. Bir de benim gibi Londra'ya taşınan İnci Türkay'la birlikte bir tiyatro oyunu yazdık, yakında onu sahneleyeceğiz. Can da ilkokul birinci sınıfa gidiyor, o da hayatından memnun."

Giriş Tarihi: 02.12.2019 16:13 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 16:17
Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i Esra Akkaya… Oğlu Can’ın son halini görenler…

oğlu 'ı evlat edinme sürecini katıldığı bir televizyon programında anlatmıştı: "Geç anne olunca her şeyi bıraktım. O kadar çok istemiştim ki çocuğum olsun onunla vakit geçireyim diye… Ama oyunculuğu bırakmadım. Zaten bırakmazsın, oyunculuk seni bırakır. Can ile birlikte dünyam değişti… Bir arkadaşım sordu, 'annen ne iş yapıyor? O da 'konuşuyor' dedi. Ben de artık projeleri değerlendireceğim, oğlum oyuncu olduğumu bilsin… Can ile biz iki aylıkken Etiyopya'da buluştuk. Ben oraya 'evlat edinebilir miyim' diye gitmiştim her şeyi hazırlayıp bilinçli bir şekilde gittik. Biz evlat edinmek için Türkiye'de de görüşmeler yaptık. 40 yaşından sonra zor oluyor bu işler burada… Kalbim 'Afrika' dedi. Oraya gittim. Can'ı ilk gördüğümde 'oğlum' diye bağırdım. Can her şeyi biliyor bütün hikayesini. Yanında anlatıyorum konuşuyoruz her şeyin farkında. Biz birbirimiz bulduk diyorum… Neden Türkiye'den değil de Afrika'dan çocuk edindin diyorlar. Türkiye ya da Etiyopya değil olay biz dünyadaki bütün çocuklardan sorumluyuz. Biz çocukları ülkelerine göre veya din, dil, ırka göre ayırmamalıyız. Benim oğlum Afrika'dan oldu. Çok da iyi oldu. İşte merak edenler için Esra Akkaya'nın oğlu Can ve diğer ünlü isimlerin çocukları

Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i Esra Akkaya… Oğlu Can’ın son halini görenler…

AÇELYA AKKOYUN VE KIZI ALYA DENİZ CERGEL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i Esra Akkaya… Oğlu Can’ın son halini görenler…
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i Esra Akkaya… Oğlu Can’ın son halini görenler…
Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i Esra Akkaya… Oğlu Can’ın son halini görenler…
Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i Esra Akkaya… Oğlu Can’ın son halini görenler…
Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i Esra Akkaya… Oğlu Can’ın son halini görenler…

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

BİZE ULAŞIN