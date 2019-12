Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i Esra Akkaya… Oğlu Can’ın son halini görenler…

Esra Akkaya oğlu Can'ı evlat edinme sürecini katıldığı bir televizyon programında anlatmıştı: "Geç anne olunca her şeyi bıraktım. O kadar çok istemiştim ki çocuğum olsun onunla vakit geçireyim diye… Ama oyunculuğu bırakmadım. Zaten bırakmazsın, oyunculuk seni bırakır. Can ile birlikte dünyam değişti… Bir arkadaşım sordu, 'annen ne iş yapıyor? O da 'konuşuyor' dedi. Ben de artık projeleri değerlendireceğim, oğlum oyuncu olduğumu bilsin… Can ile biz iki aylıkken Etiyopya'da buluştuk. Ben oraya 'evlat edinebilir miyim' diye gitmiştim her şeyi hazırlayıp bilinçli bir şekilde gittik. Biz evlat edinmek için Türkiye'de de görüşmeler yaptık. 40 yaşından sonra zor oluyor bu işler burada… Kalbim 'Afrika' dedi. Oraya gittim. Can'ı ilk gördüğümde 'oğlum' diye bağırdım. Can her şeyi biliyor bütün hikayesini. Yanında anlatıyorum konuşuyoruz her şeyin farkında. Biz birbirimiz bulduk diyorum… Neden Türkiye'den değil de Afrika'dan çocuk edindin diyorlar. Türkiye ya da Etiyopya değil olay biz dünyadaki bütün çocuklardan sorumluyuz. Biz çocukları ülkelerine göre veya din, dil, ırka göre ayırmamalıyız. Benim oğlum Afrika'dan oldu. Çok da iyi oldu. İşte merak edenler için Esra Akkaya'nın oğlu Can ve diğer ünlü isimlerin çocukları