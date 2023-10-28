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Giriş Tarihi: 28.10.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 12:07

Mal varlıklarına el konulan Dilan Polat zor durumda! Polat çifti bir zamanlar güllerle doldurdukları lüks ciplerini satışa çıkardı...

Ünlü fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile yakınları hakkındaki kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü… Lüks yaşantısı ve aşırıya kaçan harcamalarıyla bilinen Dilan Polat ve Engin Polat'ın çok kısa bir sürede bu kadar zengin olması herkesin dikkatini çekmişti. Son olarak Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında yürütülen soruşturmada yapılan incelemeler neticesinde Polat çiftine ait şirket bünyesindeki 22 milyon 372 bin liraya el konuldu. Dilan Polat'ın bir zamanlar eşi Engin Polat'ın güllerle doldurduğu lüks cipini satışa çıkardığı ortaya çıktı...

Mal varlıklarına el konulan Dilan Polat zor durumda! Polat çifti bir zamanlar güllerle doldurdukları lüks ciplerini satışa çıkardı...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Polat çifti ile ikinci derece yakınlarının hakkında mal varlıklarına el koyma kararı vermişti. Soruşturma kapsamında aynı isimlere yönelik yurt dışına çıkış yasağı da konulmuştu.

Mal varlıklarına el konulan Dilan Polat zor durumda! Polat çifti bir zamanlar güllerle doldurdukları lüks ciplerini satışa çıkardı...

Yaşadıkları şatafatlı hayatı sosyal medyadan paylaşan ve hatta takipçilerini adeta aşağılayan Dilan Polat ve ailesinin kısa sürede edindikleri büyük servetin ardında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarının olduğu iddia edilmiş ve haklarında soruşturma başlatılmıştı.

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Mal varlıklarına el konulan Dilan Polat zor durumda! Polat çifti bir zamanlar güllerle doldurdukları lüks ciplerini satışa çıkardı...

Polat ailesinin taşınmazlarına, kara deniz ve hava ulaşımlarına, banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evraklara, ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına, kripto varlık hesaplarına ve diğer tüm varlığı değerlerine Başsavcılığın talebi doğrultusunda el konuldu.

Mal varlıklarına el konulan Dilan Polat zor durumda! Polat çifti bir zamanlar güllerle doldurdukları lüks ciplerini satışa çıkardı...

POLATLAR SORUŞTURMASI HIZLA SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında Polat ailesinin tüm mal varlıklarına el konulmuş, Dilan Polat ve Engin Polat hakkında da yurt dışına çıkış yasağı verilmişti. Vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarıldı. Söz konusu kararın "Resmi belgede sahtecilik, "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", " Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanununu uygulamama" suçlarından alındığı öğrenildi.

Mal varlıklarına el konulan Dilan Polat zor durumda! Polat çifti bir zamanlar güllerle doldurdukları lüks ciplerini satışa çıkardı...

22 MİLYON LİRALARINA EL KONULDU

Tüm hızıyla devam eden soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait şirket bünyesinde bulunan 22 milyon 372 bin Türk Lirası'na el konulduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında savcılığın talebini değerlendiren İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, aktardı. Dilan Polat ve Engin Polat'a ait olan şirketlere ait İYZİ Ödeme ve Elektronik Para Hizm.A.Ş. nezdinde bulunan 22 Milyon 372 bin Türk Lirasına el koydu.

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