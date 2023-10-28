Mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve Engin Polat çifti lüks ciplerini satışa çıkardı! | Video
Ünlü fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile yakınları hakkındaki kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü… Lüks yaşantısı ve aşırıya kaçan harcamalarıyla bilinen Dilan Polat ve Engin Polat'ın çok kısa bir sürede bu kadar zengin olması herkesin dikkatini çekmişti. Son olarak Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında yürütülen soruşturmada yapılan incelemeler neticesinde Polat çiftine ait şirket bünyesindeki 22 milyon 372 bin liraya el konuldu. Dilan Polat'ın bir zamanlar eşi Engin Polat'ın güllerle doldurduğu lüks cipini satışa çıkardığı ortaya çıktı.
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