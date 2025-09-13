Giriş Tarihi: 13.09.2025 07:49
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 08:21
Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan’ın eşi Sara İstanbul’da bir lezzete tutuldu: “Her gün yesem bıkmam!”
Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, İstanbul'a adım atar atmaz gündem oldu! Daha önce İngiliz basınında yaptığı açıklamalarla olay yaratan güzel sunucu ve oyuncu, şimdi bambaşka bir sürprizle karşımızda. Türk kültürüne hızla uyum sağlayan Sara Hanım, özellikle keşfettiği bir lezzete öyle hayran kaldı ki, yakın çevresine "Her gün yesem bıkmam" diyormuş… Peki Sara Gündoğan'ın vazgeçilmezi haline gelen bu tat ne?