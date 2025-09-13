Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan’ın eşi Sara İstanbul’da bir lezzete tutuldu: “Her gün yesem bıkmam!”
Giriş Tarihi: 13.09.2025 07:49 Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 08:21

Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, İstanbul'a adım atar atmaz gündem oldu! Daha önce İngiliz basınında yaptığı açıklamalarla olay yaratan güzel sunucu ve oyuncu, şimdi bambaşka bir sürprizle karşımızda. Türk kültürüne hızla uyum sağlayan Sara Hanım, özellikle keşfettiği bir lezzete öyle hayran kaldı ki, yakın çevresine "Her gün yesem bıkmam" diyormuş… Peki Sara Gündoğan'ın vazgeçilmezi haline gelen bu tat ne?

ÖMER KARAHAN
Galatasaray'ın transfer ettiği dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan; son dönemde herkesin merak ettiği bir isim. TV sunucusu, model ve aynı zamanda birçok filmde rol alan Sara Hanım, Fransa'da doğup İtalya'da yaşamış bir isim...

Eşi Manchester City'ye transfer olunca İngiliz medyasına yaptığı bir açıklama günlerce konuşulmuştu. Sara Hanım'ın, "Manchester'da her yerde korkunç yemekler var. İyi bir restoran bulmak için çok yoruldum.

Belki Londra'da iyi restoranlar var ama Manchester'da yok, üzgünüm" sözleri İngiltere'de büyük tartışmalara neden olmuştu. Neyse Sara Gündoğan, İstanbul'a geldiği için çok mutluymuş. Türk kültürünü ve mutfağını çok sevdiği öğrenilen Sara Gündoğan, özellikle lahmacun ve künefe hastasıymış.

İŞTE DİĞER FUTBOLCULARIN SEVGİLİLERİ...

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı transferi Jhon Duran'ın sevgilisi güzelliğiyle mest etti! İşte Sarı-Lacivertliler'in yeni yengesi...

Fenerbahçe, bu yıl 21 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran'ı Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'dan bir yıllığına kiralayarak kadrosuna kattı.

Transferin resmiyet kazanmasının ardından gözler genç futbolcunun sadece performansına değil, özel hayatına da çevrildi.

Duran'ın bir süreidr Mariana Sierra Caicedo ile bir süredir mutlu bir ilişki yaşadığı öğrenildi.

Duran'ın sosyal medya hesabında sevgilisiyle yaptığı paylaşım, taraftarlar arasında da merak uyandırdı. Özellikle güzelliğiyle dikkat çeken Mariana Sierra Caicedo, sosyal medyada "Fenerbahçe'nin yeni yengesi" olarak anılmaya başlandı.

Bir Diğer İsim: Mario Lemina

2019-2020 yıllarında Galatasaray'a kiralık olan katılan ardından ise kulüpte kalmaya devam eden Gabonlu futbolcu Mario Lemina, başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor.

Futbol kariyerindeki yükselişle birlikte, özel hayatı da mercek altına alınan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşıma imza attı.

Mario Lemina, uzun süredir birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi olan Fanny Neguesha'ya evlenme teklifi etti.

Evlilik teklifi karelerini Instagram'dan yayınlayan Lemina, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Sevgilisiyle romantik pozlar veren Gabonlu futbolcu, takipçilerinden 'tebrikler' yorumu aldı.

Mario Lemina'nın sürpriz evlenme teklifine çocukları da tanıklık etti.

Gönül Dağı dizisiyle şöhreti yakalayan Hazal Çağlar, bir süredir milli futbolcu Samet Akaydın ile aşk yaşıyordu.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz hafta evlilik yolunda ilk adımı attı.

Akaydın'ın evlenme teklifinden günler sonra Hazal Çağlar ile Samet Akaydın nişanlandı.

Çiçeği burnunda çift, nişan telaşının ardından birlikte tatile çıktı. Muğla'da yorgunluk atan çift, yazın yadını çıkarıyor.

Aşıklar, sosyal medya hesaplarından tatil kareleri paylaşmayı da ihmal etmedi.

Birlikte tavla oynarken keyifli anlar geçiren aşıklardan Samet Akaydin, sevgilisi Hazal Çağlar'ın fotoğraflarını paylaştı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Çağlar ise sevgilisinin paylaşımlarına kayıtsız kalmadı ve "Seni çok seviyorum" sözleriyle yanıt verdi.

Ünlü çiftin tatil pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

ERSİN DESTANOĞLU EVLENİYOR

Son günlerde spor camiasından bir çok futbolcu evlilik yolunda ilk adımı attı Bu isimlerden biri de Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu...

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki milli kalecisi Ersin Destanoğlu, özel hayatıyla gündeme geldi. File Bekçisi, uzun süredir birlikte olduğu Neşe Sevdik Kurtovic'e evlilik teklifinde bulundu.

Neşe Sevdik Kurtovic, hayatının en özel anlarından birini yaşayan Destanoğlu'na "Evet" dedi.

Evlilik teklifinin görüntülerini paylaşan çifte takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.

Öte yandan sevgilisi için kesenin ağzını açan Ersin Destanoğlu'nun Neşe Sevdik Kurtovic'e aldığı yüzüğün büyüklüğü ise dikkatlerden kaçmadı.