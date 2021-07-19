Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz güzelliği mest etti! Alina’ya övgüler yağdı…
Giriş Tarihi: 19.07.2021 11:43 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 11:44

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz güzelliği mest etti! Alina’ya övgüler yağdı…

Yıldızı parlayan yeni nesil oyunculardan Alina Boz Atv'nin dizisi Maraşlı ile gönüllerde taht kurdu. Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. 22 yaşındaki genç oyuncu Alina Boz'u Instagram'da 3.9 milyon kişi takip ederken paylaşımlarına da beğeni yağıyor. Maraşlı dizisinde Mahur karakteri ile gönülleri fetheden Alina Boz'dan yeni kareler geldi. 23 yaşındaki oyuncunun makyajsız doğal haline 350 binden fazla beğeni ve çok sayıda övgü dolu yorum geldi.

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz güzelliği mest etti! Alina’ya övgüler yağdı…

Oyuncu Alina Boz, kendisinden 17 yaş büyük şarkıcı sevgilisi Mithat Can Özer ve arkadaş grubu ile beraber Bodrum tatiline çıktı.

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz güzelliği mest etti! Alina’ya övgüler yağdı…

Son olarak 'Maraşlı' dizisinde rol alan Alina Boz, meslektaşı Erkan Avcı'nın çektiği fotoğrafı 3.9 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz güzelliği mest etti! Alina’ya övgüler yağdı…

23 yaşındaki oyuncunun makyajsız doğal haline 350 binden fazla beğeni ve çok sayıda övgü dolu yorum geldi.

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz güzelliği mest etti! Alina’ya övgüler yağdı…
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz güzelliği mest etti! Alina’ya övgüler yağdı…
SON DAKİKA