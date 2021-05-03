Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'dan hayran bırakan kareler! Alina Boz'un güzelliğinin kaynağı belli oldu!

Yıldızı parlayan yeni nesil oyunculardan Alina Boz Atv'nin dizisi Maraşlı ile hayranlarıyla buluşuyor. Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. 22 yaşındaki genç oyuncu Alina Boz'u Instagram'da 3.6 milyon kişi takip ederken paylaşımlarına da beğeni yağıyor. Maraşlı dizisinde Mahur karakteri ile gönülleri fetheden Alina Boz'dan yeni kareler geldi. Pozları ile mest eden Alina Boz'un güzelliğinin kaynağı ise yine paylaşımlarında gizli. Alina Boz'un özellikle annesi Olga Boz ile olan paylaşımlarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Alina Boz'un Rus annesi Olga Boz ile fotoğraflarına "Abla kardeş gibiler", "Güzelliğini annesinden almış" yorumları yağıyor... İşte Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'un annesi...