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Haberler Galeri Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'dan hayran bırakan kareler! Alina Boz'un güzelliğinin kaynağı belli oldu!
Giriş Tarihi: 03.05.2021 09:15 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 09:17

'nın 'u 'dan hayran bırakan kareler! Alina Boz'un güzelliğinin kaynağı belli oldu!

Yıldızı parlayan yeni nesil oyunculardan 'nin dizisi ile hayranlarıyla buluşuyor. Maraşlı'nın 'u Alina Boz oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. 22 yaşındaki genç oyuncu Alina Boz'u 'da 3.6 milyon kişi takip ederken paylaşımlarına da beğeni yağıyor. Maraşlı dizisinde Mahur karakteri ile gönülleri fetheden geldi. Pozları ile mest eden Alina Boz'un güzelliğinin kaynağı ise yine paylaşımlarında gizli. Alina Boz'un özellikle annesi ile olan paylaşımlarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Alina Boz'un Rus annesi Olga Boz ile fotoğraflarına "Abla kardeş gibiler", "Güzelliğini annesinden almış" yorumları yağıyor... İşte Maraşlı'nın Mahur'u ...

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'dan hayran bırakan kareler! Alina Boz'un güzelliğinin kaynağı belli oldu!

Yıldızı parlayan yeni nesil oyunculardan 'nin dizisi ile hayranlarıyla buluşuyor.

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'dan hayran bırakan kareler! Alina Boz'un güzelliğinin kaynağı belli oldu!

'nın 'u oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

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Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'dan hayran bırakan kareler! Alina Boz'un güzelliğinin kaynağı belli oldu!

22 yaşındaki genç oyuncu 'u 'da 3.6 milyon kişi takip ederken paylaşımlarına da beğeni yağıyor.

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'dan hayran bırakan kareler! Alina Boz'un güzelliğinin kaynağı belli oldu!

dizisinde karakteri ile gönülleri fetheden 'dan yeni kareler geldi.

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz'dan hayran bırakan kareler! Alina Boz'un güzelliğinin kaynağı belli oldu!

Pozları ile mest eden 'un güzelliğinin kaynağı ise yine paylaşımlarında gizli.

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