Giriş Tarihi: 09.10.2024 08:22
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024
08:23
"Maşallah tam bir esmer güzeli" İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin güzelliğiyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti!
Kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı sorunlarla son günlerde canı sıkılan İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak haricinde 5 çocuğu daha var. Her ne kadar göz ününde olmasalar da merak edilen çocuklarından biri de kızı Gülşen. Daha önce kendi hesabından kızı Gülşen'i paylaşan İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin ise sosyal medyada dikkat çekti. İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen'den olan torunu Berfin tam bir esmer güzeli. İşte görenlerin "Maşallah" demeden edemediği İbrahim Tatlıses'in güzeller güzeli torunu Berfin...