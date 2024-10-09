"Maşallah tam bir esmer güzeli" İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin güzelliğiyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti!

İrahim Tatlıses'in 10 ve 11 numaralı torunları geçtiğimiz haftalarda dünyaya gelmişti. Yeni doğan torunlarının kendisine benzediğini söyleyen İbrahim Tatlıses "Annelerine benzeselerdi çok sevinirdim. Anneleri mavi göz ya. Bir esmer bir de mavi göz vay vay" diyerek gülmüştü. İbrahim Tatlıses'in esmer güzeli bir torunu var ki görenler hayran kalıyor...