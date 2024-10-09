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Haberler Galeri "Maşallah tam bir esmer güzeli" İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin güzelliğiyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti!
Giriş Tarihi: 09.10.2024 08:22 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 08:23

"Maşallah tam bir esmer güzeli" İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin güzelliğiyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti!

Kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı sorunlarla son günlerde canı sıkılan İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak haricinde 5 çocuğu daha var. Her ne kadar göz ününde olmasalar da merak edilen çocuklarından biri de kızı Gülşen. Daha önce kendi hesabından kızı Gülşen'i paylaşan İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin ise sosyal medyada dikkat çekti. İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen'den olan torunu Berfin tam bir esmer güzeli. İşte görenlerin "Maşallah" demeden edemediği İbrahim Tatlıses'in güzeller güzeli torunu Berfin...

Maşallah tam bir esmer güzeli İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin güzelliğiyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti!

İrahim Tatlıses'in 10 ve 11 numaralı torunları geçtiğimiz haftalarda dünyaya gelmişti. Yeni doğan torunlarının kendisine benzediğini söyleyen İbrahim Tatlıses "Annelerine benzeselerdi çok sevinirdim. Anneleri mavi göz ya. Bir esmer bir de mavi göz vay vay" diyerek gülmüştü. İbrahim Tatlıses'in esmer güzeli bir torunu var ki görenler hayran kalıyor...

Maşallah tam bir esmer güzeli İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin güzelliğiyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti!

İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kendisi kadar özel hayatı, ailesi de konuşuluyor. Tatlıses'in son olarak torunu Berfin gündem oldu. İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak haricinde 5 çocuğu daha bulunuyor.

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Maşallah tam bir esmer güzeli İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin güzelliğiyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti!

İdo Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 çocuğu olan İbrahim Tatlıses, gözlerden uzak tuttuğu kızlarından Gülşen'i Instagram sayfasından paylaşmıştı.

Maşallah tam bir esmer güzeli İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin güzelliğiyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti!

İbrahim Tatlıses kızı Gülşen'in fotoğrafın üzerine "Bu Benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez" yazmıştı. 7 çocuk babası İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen'den olan torunu Berfin ilgi odağı oldu.

Maşallah tam bir esmer güzeli İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin güzelliğiyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti!

İbrahim Tatlıses'in magazin dünyasından uzak duran kızlarından Gülşen, kızının doğum günü için bir fotoğraf paylaştı.

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