Giriş Tarihi: 25.09.2024 06:37
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024
06:38
MasterChef'in sempatik şefi Danilo Zanna'nın oğlu Zeno Tibet boyuna yetişti! Danilo Şef'in Baba-oğul pozuna beğeni yağdı!
MasterChef'in sempatik tavırlarıyla gönüllere taht kuran İtalyan jürisi Danilo Zanna özel hayatı ile de merak konusu oluyor. Uzun zamandır Türkiye'de yaşayan Danilo Zanna adını ilk olarak "Elin Oğlu" programı ile duymuştuk. Başarılı bir şef olan Danilo Zanna, jürisi olduğu MasterChef yarışması ile ise ününe ün kattı. İşindeki başarısının yanı sıra övgü toplayan bir baba olan MasterChef Danilo Zanna oğlu Zeno'yu bir an yanından ayırmıyor. Danilo Zanna'nın geçtiğimiz yıllarda boşandığı eski eşi Tuğçe Demirbilek'ten dünyaya gelen oğlu Zeno Tibet babasının boyuna yetişti bile. Birlikte oldukça eğlenen Danilo Zanna ile oğlu Zeno Tibet sosyal medyada sık sık bu anları paylaşıyor. İşte Danilo Zanna'nın oğlu Zeno Tibet ile baba-oğul pozları...