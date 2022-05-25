’Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun şarkıcı Tuğba Ekinci ile yatak sahneleri bomba etkisi yarattı! Oyuncu Birkan Sokullu’nun yıllar önceki toy halleri olay oldu...

Yer aldığı dizideki performansı ile beğeni toplayan Birkan Sokullu'nun 15 yıl önceki halleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. O Şimdi Asker şarkısı ile ünlenen Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıkan yakışıklı oyuncunun toy halleri ilgi odağı oldu.