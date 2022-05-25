Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 'Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu'nun şarkıcı Tuğba Ekinci ile yatak sahneleri bomba etkisi yarattı! Oyuncu Birkan Sokullu'nun yıllar önceki toy halleri olay oldu...
Giriş Tarihi: 25.05.2022 11:18 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 11:20

'Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu'nun şarkıcı Tuğba Ekinci ile yatak sahneleri bomba etkisi yarattı! Oyuncu Birkan Sokullu'nun yıllar önceki toy halleri olay oldu...

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Gizem Katmer, Tansel Öngel, Uğur Uzunel, Esra Ruşan ve Metin Coşkun gibi isimlerin yer aldığı 'Masumlar Apartmanı' dizisi 71. bölümle ekran macerasını noktaladı. Han karakteriyle beğeni toplayan Birkan Sokullu'nun 15 yıl önceki halleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. O Şimdi Asker şarkısı ile ünlenen Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıkan yakışıklı oyuncunun toy halleri ilgi odağı oldu. Kariyerinin ilk yıllarında Tuğba Ekinci'nin Kutu Kutu şarkısının klibinde oynayan Birkan Sokullu hayranlarını şaşırttı. Birkan Sokullu ile Tuğba Ekinci'nin yatak sahneleri ise çok konuşulanlardan oldu. İşte Birkan Sokullu'nun yıllar önceki hali...

’Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun şarkıcı Tuğba Ekinci ile yatak sahneleri bomba etkisi yarattı! Oyuncu Birkan Sokullu’nun yıllar önceki toy halleri olay oldu...

Yer aldığı dizideki performansı ile beğeni toplayan Birkan Sokullu'nun 15 yıl önceki halleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. O Şimdi Asker şarkısı ile ünlenen Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıkan yakışıklı oyuncunun toy halleri ilgi odağı oldu.

’Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun şarkıcı Tuğba Ekinci ile yatak sahneleri bomba etkisi yarattı! Oyuncu Birkan Sokullu’nun yıllar önceki toy halleri olay oldu...

Kariyerinin ilk yıllarında Tuğba Ekinci'nin Kutu Kutu şarkısının klibinde oynayan Birkan Sokullu hayranlarını şaşırttı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
’Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun şarkıcı Tuğba Ekinci ile yatak sahneleri bomba etkisi yarattı! Oyuncu Birkan Sokullu’nun yıllar önceki toy halleri olay oldu...

Birkan Sokullu ile Tuğba Ekinci'nin yatak sahneleri ise çok konuşulanlardan oldu.

’Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun şarkıcı Tuğba Ekinci ile yatak sahneleri bomba etkisi yarattı! Oyuncu Birkan Sokullu’nun yıllar önceki toy halleri olay oldu...

İşte Birkan Sokullu'nun yıllar önceki hali...

’Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun şarkıcı Tuğba Ekinci ile yatak sahneleri bomba etkisi yarattı! Oyuncu Birkan Sokullu’nun yıllar önceki toy halleri olay oldu...

Yakışıklı oyuncu, 2005 yılında Tuğba Ekinci'nin popüler olan O Şimdi Asker albümünde yer alan Kutu Kutu şarkısının klibinde rol aldı.

SON DAKİKA