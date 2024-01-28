Mbaye Diagne’nin hırsızlık davasında karar çıktı! Şoför aracı, ünlü golcü Diagne takipsizliği aldı!

ÜNLÜ GOLCÜ ŞÜPHELİ OLDU, ARACA EL KONULDU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı "hırsızlık" ve "güveni kötüye kullanma" suçundan Mbaye Diagne hakkında soruşturma başlatırken ünlü golcü, "Ruhsat şoförümün üzerine ancak ödemeyi ben yaptım" diyerek kendini savundu. Bu süreçte arabaya da mahkemece tedbir konuldu.