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Haberler Galeri Mbaye Diagne'nin hırsızlık davasında karar çıktı! Şoför aracı, ünlü golcü Diagne takipsizliği aldı!
Giriş Tarihi: 28.01.2024 08:11 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 08:14

Mbaye Diagne'nin hırsızlık davasında karar çıktı! Şoför aracı, ünlü golcü Diagne takipsizliği aldı!

GÜNAYDIN'ın duyurduğu ünlü futbolcu Mbaye Diagne'nin şoförü Okan Büyükataman'ın aracını çaldığı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmada savcılık soruşturması tamamlandı. Tarafların "benim aracım" diyerek hak iddia ettiği olayda mahkeme aracı şoföre teslim etti, şoför şikayetinden vazgeçti. Şoför aracına, ünlü golcü de soruşturma sonucunda takipsizliğe kavuştu.

ARZU KAYA
Mbaye Diagne’nin hırsızlık davasında karar çıktı! Şoför aracı, ünlü golcü Diagne takipsizliği aldı!

Galatasaray'ın eski, Fatih Karagümrük'ün yeni futbolcusu Mbaye Diagne geçen ocak ayında eğlenmek için gittiği Ataşehir'de şoförünün arabayı alıp gitmesiyle yaya kaldı, fırına sığındı.

Mbaye Diagne’nin hırsızlık davasında karar çıktı! Şoför aracı, ünlü golcü Diagne takipsizliği aldı!

Şoförü Okan Büyükataman'dan şikayetçi olsa da olayın perde arkasında aracın Büyükataman'a ait olduğu ortaya çıktı. Büyükataman, "Aracımı polis zoruyla aldı, geri vermiyor" diyerek ünlü futbolcudan şikayetçi oldu.

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Mbaye Diagne’nin hırsızlık davasında karar çıktı! Şoför aracı, ünlü golcü Diagne takipsizliği aldı!

ÜNLÜ GOLCÜ ŞÜPHELİ OLDU, ARACA EL KONULDU
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı "hırsızlık" ve "güveni kötüye kullanma" suçundan Mbaye Diagne hakkında soruşturma başlatırken ünlü golcü, "Ruhsat şoförümün üzerine ancak ödemeyi ben yaptım" diyerek kendini savundu. Bu süreçte arabaya da mahkemece tedbir konuldu.

Mbaye Diagne’nin hırsızlık davasında karar çıktı! Şoför aracı, ünlü golcü Diagne takipsizliği aldı!

ARAÇ ŞOFÖRÜN OLDU, FUTBOLCU TAKİPSİZLİĞİ BULDU
Savcılık, taraflar arasında aracın kime verileceğine dair hukuk davası bulunduğunu ve dava kapsamında Mbaye Diagne'nin dosyaya 870 bin 750 liralık aracın yüzde 15'i tutarında teminat yatırması gerektiği ancak bu miktarı yatırmadığını belirtti.

Mbaye Diagne’nin hırsızlık davasında karar çıktı! Şoför aracı, ünlü golcü Diagne takipsizliği aldı!

Bu nedenle aracın ruhsat sahibi olan şoför Okan Büyükataman'a teslim edildiğini kaydeden savcılık, Büyükataman'ın da şikayetinden vazgeçtiğini kaydetti.

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