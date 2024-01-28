Giriş Tarihi: 28.01.2024 08:11
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
08:14
Mbaye Diagne'nin hırsızlık davasında karar çıktı! Şoför aracı, ünlü golcü Diagne takipsizliği aldı!
GÜNAYDIN'ın duyurduğu ünlü futbolcu Mbaye Diagne'nin şoförü Okan Büyükataman'ın aracını çaldığı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmada savcılık soruşturması tamamlandı. Tarafların "benim aracım" diyerek hak iddia ettiği olayda mahkeme aracı şoföre teslim etti, şoför şikayetinden vazgeçti. Şoför aracına, ünlü golcü de soruşturma sonucunda takipsizliğe kavuştu.