Giriş Tarihi: 13.04.2022 11:20
Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
11:27
Meğer hiç boşanmamışlar! Eski eşi Ömer Gezen ile barışan Bircan Bali'den şaşırtan açıklama
"Söylemezsem Olmaz" programının sunucuları arasında yer alan Bircan Bali, avukat Ömer Gezen ile Eylül 2019'da nikah masasına oturmuştu. Ağustos 2020'de de kızları Saygı Karen'i kucaklarına alan, ancak haklarında sık sık boşanma iddiaları ortaya atılan Bircan Bali ve Ömer Gezen; her seferinde bu iddiaları yalanlasa da geçen yıl mart ayında evliliklerini noktalamıştı. Geçen aylarda da Ömer Gezen ile birlikteliğine bir şans daha veren Bali, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Bali, "Eşim 15 gün içinde boşanma dilekçesini imzalamadığı için nikahımız düşmemiş" diyerek, aslında hiç boşanmadıklarını itiraf etti! İşte tüm açıklamaları...