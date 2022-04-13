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Haberler Galeri Meğer hiç boşanmamışlar! Eski eşi Ömer Gezen ile barışan Bircan Bali'den şaşırtan açıklama
Giriş Tarihi: 13.04.2022 11:20 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 11:27

Meğer hiç boşanmamışlar! Eski eşi Ömer Gezen ile barışan Bircan Bali'den şaşırtan açıklama

"Söylemezsem Olmaz" programının sunucuları arasında yer alan Bircan Bali, avukat Ömer Gezen ile Eylül 2019'da nikah masasına oturmuştu. Ağustos 2020'de de kızları Saygı Karen'i kucaklarına alan, ancak haklarında sık sık boşanma iddiaları ortaya atılan Bircan Bali ve Ömer Gezen; her seferinde bu iddiaları yalanlasa da geçen yıl mart ayında evliliklerini noktalamıştı. Geçen aylarda da Ömer Gezen ile birlikteliğine bir şans daha veren Bali, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Bali, "Eşim 15 gün içinde boşanma dilekçesini imzalamadığı için nikahımız düşmemiş" diyerek, aslında hiç boşanmadıklarını itiraf etti! İşte tüm açıklamaları...

Meğer hiç boşanmamışlar! Eski eşi Ömer Gezen ile barışan Bircan Bali’den şaşırtan açıklama

Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Bircan Bali, özel hayatıyla son dönemde adından söz ettiriyor.

Meğer hiç boşanmamışlar! Eski eşi Ömer Gezen ile barışan Bircan Bali’den şaşırtan açıklama

Önceki gün Alişan'la boşanmanın eşiğinden dönen Buse Varol ile Nişantaşı'nda objektiflere takılan Bircan Bali, merak edilenlerini yanıtladı.

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Meğer hiç boşanmamışlar! Eski eşi Ömer Gezen ile barışan Bircan Bali’den şaşırtan açıklama

Ünlü sunucu, 2019 yılında Avukat Ömer Gezen ile nikah masasına oturmuş, mart 2021'de ise tek celsede boşandıklarını duyurmuştu.

Meğer hiç boşanmamışlar! Eski eşi Ömer Gezen ile barışan Bircan Bali’den şaşırtan açıklama

Saygı adını verdikleri bir kızları olan Bali ve Gezen'in, ayrılıktan kısa süre sonra barıştığı ortaya çıktı.

Meğer hiç boşanmamışlar! Eski eşi Ömer Gezen ile barışan Bircan Bali’den şaşırtan açıklama

"BİZİM NİKAHIMIZ DÜŞMEMİŞ"

Ömer Gezen'e ikinci şansı veren Bali, özel hayatıyla ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

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