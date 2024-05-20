Giriş Tarihi: 20.05.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
15:44
Meğer o da doğal değilmiş! Kuş Uçuşu'nun Lale Kıran'ı Birce Akalay’ın estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü!
Kuş Uçuşu dizisi ile gündemde olan Birce Akalay, Lale Kıran karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. 3. sezonu ile yeniden izleyiciyle buluşan Kuş Uçuşu sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Kuş Uçuşu'nun Lale Kıran'ı Birce Akalay oyunculuğunun yanı sıra değişimiyle de dikkat çekiyor. 39 yaşındaki Birce Akalay'ın yıldızı Yer Gök Aşk dizisi ile parlamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Birce Akalay'ı 3,1 milyon kişi takip ediyor. Fotoğraflarına beğeni yağan Birce Akalay'ın eski halini merak edenlerin karşısına öyle fotoğraflar çıkıyor ki adeta 'Estetikten önce Birce, estetikten sonra Birce' dedirtiyor. İşte doğal güzel zannedenlerin yıkıldığı Kuş Uçuşu'nun Lale Kıran'ı Birce Akalay'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...