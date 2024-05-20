Meğer o da doğal değilmiş! Kuş Uçuşu’nun Lale Kıran’ı Birce Akalay’ın estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü!

Kuş Uçuşu'nun Lale Kıran'ı Birce Akalay oyunculuğunun yanı sıra değişimiyle de dikkat çekiyor. Birce Akalay'ın yıllar öncesine ait fotoğrafları şaşırttı. Dolgun dudakları ve kalın kaşlarıyla sade bir güzelliğe sahip, Akalay'ın en çok dudaklarının doğal olup, olmadığı konuşuluyor… Ancak eski fotoğraflara bakınca ünlü oyuncunun dudaklarının dolgunlaştığı, kaşlarının da kalınlaştığı görülüyor. Ünlü oyuncunun yüzünde dolgular olduğu da diğer iddialar arasında.