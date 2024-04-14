Meğer peruğu bu yüzden takıyormuş...Kızılcık Şerbeti’nin fesat Nilay’ı Feyza Civelek hastalığını açıkladı!

Feyza Civelek şimdi de hastalık açıklamasıyla gündem oldu. 2. Sayfa'da yer alan habere göre Civelek; 'Sedef hastasıyım yurt dışından getirdiğim ilaç yan etki yaptı, komple saçım döküldü. Geçici peruk kullanıyorum' dedi.