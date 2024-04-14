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Haberler Galeri Meğer peruğu bu yüzden takıyormuş...Kızılcık Şerbeti'nin fesat Nilay'ı Feyza Civelek hastalığını açıkladı!
Giriş Tarihi: 14.04.2024 13:29 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 13:29

Meğer peruğu bu yüzden takıyormuş...Kızılcık Şerbeti'nin fesat Nilay'ı Feyza Civelek hastalığını açıkladı!

Adını Feriha Koydum dizisindeki hayat verdiği zengin kız Lara karakteri ile ünlenen Feyza Civelek şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle boy gösteriyor. Feyza Civelek geçtiğimiz günlerde dizi ekibi ile Cannes'a gitmişti. Cannes tarzı beğenilmeyen ünlü oyuncuya sosyal medyada 'Çok rüküşsün' yorumları yapılmıştı. Son olarak Feyza Civelek hastalığını açıkladı.

Meğer peruğu bu yüzden takıyormuş...Kızılcık Şerbeti’nin fesat Nilay’ı Feyza Civelek hastalığını açıkladı!

Adını Feriha Koydum dizisindeki hayat verdiği zengin kız Lara karakteri ile ünlenen oyuncu Feyza Civelek 21 kilo vererek adeta erimişti. 28 yaşındaki oyuncu, 2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58'e düşmüştü.

Meğer peruğu bu yüzden takıyormuş...Kızılcık Şerbeti’nin fesat Nilay’ı Feyza Civelek hastalığını açıkladı!

Ünlü oyuncu şimdilerde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu,Müjde Uzman, Doğukan Güngör'ün başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine can veriyor.

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Meğer peruğu bu yüzden takıyormuş...Kızılcık Şerbeti’nin fesat Nilay’ı Feyza Civelek hastalığını açıkladı!

Feyza Civelek geçtiğimiz günlerde dizi ekibi ile Cannes'a gitmişti.

Meğer peruğu bu yüzden takıyormuş...Kızılcık Şerbeti’nin fesat Nilay’ı Feyza Civelek hastalığını açıkladı!

Cannes tarzı hiç beğenilmeyen ünlü oyuncuya sosyal medyada 'Çok rüküşsün' yorumları yapılmıştı.

Meğer peruğu bu yüzden takıyormuş...Kızılcık Şerbeti’nin fesat Nilay’ı Feyza Civelek hastalığını açıkladı!

Feyza Civelek şimdi de hastalık açıklamasıyla gündem oldu. 2. Sayfa'da yer alan habere göre Civelek; 'Sedef hastasıyım yurt dışından getirdiğim ilaç yan etki yaptı, komple saçım döküldü. Geçici peruk kullanıyorum' dedi.

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