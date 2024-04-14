Giriş Tarihi: 14.04.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
13:29
Meğer peruğu bu yüzden takıyormuş...Kızılcık Şerbeti'nin fesat Nilay'ı Feyza Civelek hastalığını açıkladı!
Adını Feriha Koydum dizisindeki hayat verdiği zengin kız Lara karakteri ile ünlenen Feyza Civelek şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle boy gösteriyor. Feyza Civelek geçtiğimiz günlerde dizi ekibi ile Cannes'a gitmişti. Cannes tarzı beğenilmeyen ünlü oyuncuya sosyal medyada 'Çok rüküşsün' yorumları yapılmıştı. Son olarak Feyza Civelek hastalığını açıkladı.