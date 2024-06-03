Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Meğer Şener Şen’in kız kardeşi de çok ünlüymüş! Dizilerden aşina olduğumuz oyuncu Şener Şen'in kardeşi çıktı!
Giriş Tarihi: 03.06.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 06:58

Meğer Şener Şen’in kız kardeşi de çok ünlüymüş! Dizilerden aşina olduğumuz oyuncu Şener Şen'in kardeşi çıktı!

Yeşilçam'ın unutulmazları arasına adını altın harflerle yazdıran eserlerde yer alan Şener Şen'in babası da usta Yeşilçam oyuncusu Ali Şen'dir. Peki ya Şener Şen'in kardeşinin de ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Şener Şen'in kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşini ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Meğer yıllardır gözümüzün önündeymiş... Gerçek mesleği öğretmenlik olan usta sanatçı Şener Şen'in kız kardeşine sevilen bir çok diziden aşinayız. İşte Şener Şen'in oyuncu kardeşi ve sizin için derlediğimiz öğrenince çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Meğer Şener Şen’in kız kardeşi de çok ünlüymüş! Dizilerden aşina olduğumuz oyuncu Şener Şen’in kardeşi çıktı!

Komediden, dramaya Yeşilçam'da 300'e yakın filmde rol alan sanatçı Ali Şen'in oğlu olan usta oyuncu Şener Şen hakkındaki gerçekle hayranlarını bir kez daha şaşırttı! Meğer kız kardeşi de uzun yıllardır izlediğimiz ünlü bir oyuncuymuş...

Meğer Şener Şen’in kız kardeşi de çok ünlüymüş! Dizilerden aşina olduğumuz oyuncu Şener Şen’in kardeşi çıktı!

Yeşilçam'ın cimri adamı olarak tanıdığımız Ali Şen'in oğlunun usta oyuncu Şener Şen olduğunu bilmeyen yoktur. Peki kardeşinin de sevilen bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Meğer Şener Şen’in kız kardeşi de çok ünlüymüş! Dizilerden aşina olduğumuz oyuncu Şener Şen’in kardeşi çıktı!

Şener Şen'in kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi ve duyunca çok şaşıracağınız aralarında kan bağı olan ünlü isimleri sizler için derledik...

Meğer Şener Şen’in kız kardeşi de çok ünlüymüş! Dizilerden aşina olduğumuz oyuncu Şener Şen’in kardeşi çıktı!

Efsane film Hababam Sınıfı'nda Güdük Necmi karakterine hayat veren Halit Akçatepe'nin, filmde babasıyla birlikte oynadığını söylesek...

Meğer Şener Şen’in kız kardeşi de çok ünlüymüş! Dizilerden aşina olduğumuz oyuncu Şener Şen’in kardeşi çıktı!

Filmde 'Paşa Nuri' karakterini canlandıran Sıtkı Akçatepe, Halit Akçatepe'nin babası... Öte yandan Halit Akçatepe'nin annesi de yine usta oyuncu Leman Akçatepe'dir.

SON DAKİKA