Meğer Şener Şen'in kız kardeşi de çok ünlüymüş... Hercai'nin sevilen oyuncusu Şener Şen'in kardeşi çıktı!

Hercai 56. bölüm ile bu akşam yine izleyicileri ekrana kilitleyecek. Dikkat çeken oyuncu kadrosu ile gönülleri fetheden Hercai'de genç yeteneklerin yanı sıra usta isimler de yer alıyor. Hercai'de öyle bir isim var ki hakkındaki gerçeği duyanlar çok şaşırıyor.