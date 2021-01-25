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Haberler Galeri Meğer Şener Şen'in kız kardeşi de çok ünlüymüş... Hercai'nin sevilen oyuncusu Şener Şen'in kardeşi çıktı!
Giriş Tarihi: 24.01.2021 17:41 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 08:14

Meğer 'in kız kardeşi de çok ünlüymüş... 'nin sevilen oyuncusu çıktı!

56. bölüm ile bu akşam yine izleyicileri ekrana kilitleyecek. Dikkat çeken oyuncu kadrosu ile gönülleri fetheden Hercai'de genç yeteneklerin yanı sıra usta isimler de yer alıyor. Hercai'de öyle bir isim var ki hakkındaki gerçeği duyanlar çok şaşırıyor. 'ın usta ismi 'in babası gibi kardeşi de oyuncuymuş... Hercai'nin sevilen oyuncularından biri. İşte ve sizin için derlediğimiz, duyunca çok şaşıracağınız ...

Meğer Şener Şen'in kız kardeşi de çok ünlüymüş... Hercai'nin sevilen oyuncusu Şener Şen'in kardeşi çıktı!

56. bölüm ile bu akşam yine izleyicileri ekrana kilitleyecek. Dikkat çeken oyuncu kadrosu ile gönülleri fetheden Hercai'de genç yeteneklerin yanı sıra usta isimler de yer alıyor. Hercai'de öyle bir isim var ki hakkındaki gerçeği duyanlar çok şaşırıyor.

Meğer Şener Şen'in kız kardeşi de çok ünlüymüş... Hercai'nin sevilen oyuncusu Şener Şen'in kardeşi çıktı!

'ın usta ismi 'in babası gibi kardeşi de oyuncuymuş... 'nin sevilen oyuncularından biri. İşte ve sizin için derlediğimiz, duyunca çok şaşıracağınız ...

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Meğer Şener Şen'in kız kardeşi de çok ünlüymüş... Hercai'nin sevilen oyuncusu Şener Şen'in kardeşi çıktı!

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Meğer Şener Şen'in kız kardeşi de çok ünlüymüş... Hercai'nin sevilen oyuncusu Şener Şen'in kardeşi çıktı!

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Meğer Şener Şen'in kız kardeşi de çok ünlüymüş... Hercai'nin sevilen oyuncusu Şener Şen'in kardeşi çıktı!

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