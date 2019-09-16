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  • Meghan Markle'dan eşi Prens Harry'e jest! Prens Harry'nin hiç görülmemiş fotoğrafları ile...

'dan eşi 'e jest! Prens Harry'nin hiç görülmemiş fotoğrafları ile...

Trajedik bir sonla hayata veda eden, ölümü ile tüm dünyayı yasa boğan 'nın küçük oğlu tahtın varislerinden dün 35. doğum gününü kutladı. Prens Harry'in uzun süreli birlikteliğin ardından görkenli bir düğün ile evlendiği oyuncu eşinin doğum gününde güzel bir paylaşımda bulundu. Düşes Meghan Markle eşinin doğum gününü 'dan paylaştığı daha önce hiç görülmemiş fotoğraflara attığı 'Kendini adadığın sorumlulukları yerine getirirken seni görmek bana ilham veriyor. Sen sahip olunabilecek en iyi eş ve oğlumuz için de harika bir babasın. Seni seviyoruz... İyi ki doğdun!' notu ile kutladı... İşte o paylaşım ve Prens Harry ile Meghan Markle'ın mutluluklarının göstergesi olan fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 12:50 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 12:53
Meghan Markle'dan eşi Prens Harry'e jest! Prens Harry'nin hiç görülmemiş fotoğrafları ile...

Trajedik bir sonla hayata veda eden, ölümü ile tüm dünyayı yasa boğan 'nın küçük oğlu tahtın varislerinden dün 35. doğum gününü kutladı. Prens Harry'in uzun süreli birlikteliğin ardından görkenli bir düğün ile evlendiği oyuncu eşinin doğum gününde güzel bir paylaşımda bulundu. Düşes Meghan Markle eşinin doğum gününü 'dan paylaştığı daha önce hiç görülmemiş fotoğraflara attığı 'Kendini adadığın sorumlulukları yerine getirirken seni görmek bana ilham veriyor. Sen sahip olunabilecek en iyi eş ve oğlumuz için de harika bir babasın. Seni seviyoruz... İyi ki doğdun!' notu ile kutladı... İşte o paylaşım ve Prens Harry ile Meghan Markle'ın mutluluklarının göstergesi olan fotoğrafları...

Meghan Markle'dan eşi Prens Harry'e jest! Prens Harry'nin hiç görülmemiş fotoğrafları ile...

ve evlendikleri günden beri manşetlerden inmiyorlar. Saray kurallarına alışmakta zorlanan ve dik başlı tavırlarıyla tepki toplayan Meghan Markle bir yandan da dünyanın dört bir yanından kadının takdirini topluyor.

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Meghan Markle'dan eşi Prens Harry'e jest! Prens Harry'nin hiç görülmemiş fotoğrafları ile...

'ninse ile evlendikten sonra ağabeyi Prens William'la aralarının bozulduğu söyleniyor.

Meghan Markle'dan eşi Prens Harry'e jest! Prens Harry'nin hiç görülmemiş fotoğrafları ile...

Kraliyet sarayı bu dedikodularla çalkalana dursun dün 35. yaşını kutladı.

Meghan Markle'dan eşi Prens Harry'e jest! Prens Harry'nin hiç görülmemiş fotoğrafları ile...

'da 'The Duke and Duchess of Sussex' adıyla 'sussexroyal' hesabını kullanan dünyanın en merak edilen çifti Harry'nin için için özel bir fotoğraf paylaştı.

Meghan Markle'dan eşi Prens Harry'e jest! Prens Harry'nin hiç görülmemiş fotoğrafları ile...

otoğrafta Harry'nin çocukluğundan bugüne kadar bir dizi özel fotoğraf seçilirken şimdiye kadar yayınlanmamış bir fotoğraf da paylaşıldı. Harry ve Meghan'ın oğlu Archie'nin vaftiz töreninde çekilen bu siyah beyaz fotoğrafta Markle oğlu Archie'yi kucağında tutarken gururlu baba Harry de eşine ve oğluna bakıyor.

Meghan Markle'dan eşi Prens Harry'e jest! Prens Harry'nin hiç görülmemiş fotoğrafları ile...

Bu fotoğrafla ilgili diğer dikkat çekici detay ise 'ın paylaşıma eklediği sevgi dolu özel not: 'Kendini adadığın sorumlulukları yerine getirirken seni görmek bana ilham veriyor. Sen sahip olunabilecek en iyi eş ve oğlumuz için de harika bir babasın. Seni seviyoruz... İyi ki doğdun!'

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