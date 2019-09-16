Meghan Markle'dan eşi Prens Harry'e jest! Prens Harry'nin hiç görülmemiş fotoğrafları ile...

Trajedik bir sonla hayata veda eden, ölümü ile tüm dünyayı yasa boğan Lady Diana'nın küçük oğlu tahtın varislerinden Prens Harry dün 35. doğum gününü kutladı. Prens Harry'in uzun süreli birlikteliğin ardından görkenli bir düğün ile evlendiği oyuncu Meghan Markle eşinin doğum gününde güzel bir paylaşımda bulundu. Düşes Meghan Markle eşinin doğum gününü Instagram'dan paylaştığı daha önce hiç görülmemiş fotoğraflara attığı 'Kendini adadığın sorumlulukları yerine getirirken seni görmek bana ilham veriyor. Sen sahip olunabilecek en iyi eş ve oğlumuz için de harika bir babasın. Seni seviyoruz... İyi ki doğdun!' notu ile kutladı... İşte o paylaşım ve Prens Harry ile Meghan Markle'ın mutluluklarının göstergesi olan fotoğrafları...