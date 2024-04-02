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Haberler Galeri YENİ BÖLÜM | Mehmed: Fetihler Sultanı 6. bölüm izle! TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm full izle
Giriş Tarihi: 02.04.2024 20:34 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 20:34

YENİ BÖLÜM | Mehmed: Fetihler Sultanı 6. bölüm izle! TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm full izle

TRT 1 ekranlarının yeni tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 6. bölüm izle ekranında takip ediliyor. Fatih Sultan Mehmet dönemini anlatan yapımın başrolünde Serkan Çayoğlu yer alıyor. Dizi, her hafta salı günleri yayımlanıyor. Yeni bölümde Şehzade Mehmed pusudan kurtulabilecek mi? İşte, Mehmed: Fetihler Sultanı 6. son bölüm izle full HD ve tek parça...

YENİ BÖLÜM | Mehmed: Fetihler Sultanı 6. bölüm izle! TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm full izle

Mehmed: Fetihler Sultanı 6. bölüm izle full, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında yayımlanan dizi için ekran başında yerler alındı. Edirne'ye dönen Mehmed haremini de alıp Manisa'ya gider. Burada Gülşah'a gelen bir mektupla Karamanoğlu'na gitmeye karar verirler. Mehmed bu yolculukta neler yaşayacak? İşte, Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm izle ekranı...

YENİ BÖLÜM | Mehmed: Fetihler Sultanı 6. bölüm izle! TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm full izle

MEHMED: FETİHLER SULTANI 6. BÖLÜM İZLE

2 Nisan tarihli bölümü aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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YENİ BÖLÜM | Mehmed: Fetihler Sultanı 6. bölüm izle! TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm full izle

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Şehzade Mehmed düşkünler tarafından büyük bir pusu yemiş, dişe diş dövüşmekteydi. İshak ise adamları ile beraber dörtnala üstlerine gelmekteydi. Mehmed bu pusudan nasıl kurtulacak, İshak Mehmed'e yardım mı etmeye geliyor, yoksa saldırıya mı geçecek?

YENİ BÖLÜM | Mehmed: Fetihler Sultanı 6. bölüm izle! TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm full izle

Edirne'ye dönen Mehmed haremini de alıp Manisa'ya gider. Burada Gülşah'a gelen bir mektupla Karamanoğlu'na gitmeye karar verirler. Mehmed bu yolculukta neler yaşayacak, mektupta neler yazmaktadır?

YENİ BÖLÜM | Mehmed: Fetihler Sultanı 6. bölüm izle! TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm full izle

Hüma'nın ölümüyle zor günler geçiren Murad, daha da kötüleşmiştir. Çandarlı ise durumun farkında ve endişelidir. Çandarlı devletin geleceği için nasıl tedbirler alacak? Mehmed de durumun farkındadır ve Şehabeddin'i bu sebepten Edirne'de bırakır. Çandarlının yeni hamlesi ne olacaktır?

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