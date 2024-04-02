Giriş Tarihi: 02.04.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
20:34
YENİ BÖLÜM | Mehmed: Fetihler Sultanı 6. bölüm izle! TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm full izle
TRT 1 ekranlarının yeni tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 6. bölüm izle ekranında takip ediliyor. Fatih Sultan Mehmet dönemini anlatan yapımın başrolünde Serkan Çayoğlu yer alıyor. Dizi, her hafta salı günleri yayımlanıyor. Yeni bölümde Şehzade Mehmed pusudan kurtulabilecek mi? İşte, Mehmed: Fetihler Sultanı 6. son bölüm izle full HD ve tek parça...