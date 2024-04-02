YENİ BÖLÜM | Mehmed: Fetihler Sultanı 6. bölüm izle! TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı son bölüm full izle

Hüma'nın ölümüyle zor günler geçiren Murad, daha da kötüleşmiştir. Çandarlı ise durumun farkında ve endişelidir. Çandarlı devletin geleceği için nasıl tedbirler alacak? Mehmed de durumun farkındadır ve Şehabeddin'i bu sebepten Edirne'de bırakır. Çandarlının yeni hamlesi ne olacaktır?

