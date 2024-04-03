Giriş Tarihi: 03.04.2024 01:43
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
01:43
Mehmed: Fetihler Sultanı 7. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı fragmanı ile neler olacak?
Mehmed: Fetihler Sultanı 7. bölüm fragmanı için gözler TRT 1 ekranlarında. Serkan Çayoğlu'nun başrolünde yer aldığı tarihi yapım, Fatih Sultan Mehmet'in şehzadelik dönemi ile başladı. Son bölüm ardından diziyi izleyenler fragman ekranlarına yöneliyor. Peki; Mehmed: Fetihler Sultanı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?