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Haberler Galeri Mehmed: Fetihler Sultanı 7. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı fragmanı ile neler olacak?
Giriş Tarihi: 03.04.2024 01:43 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 01:43

Mehmed: Fetihler Sultanı 7. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı fragmanı ile neler olacak?

Mehmed: Fetihler Sultanı 7. bölüm fragmanı için gözler TRT 1 ekranlarında. Serkan Çayoğlu'nun başrolünde yer aldığı tarihi yapım, Fatih Sultan Mehmet'in şehzadelik dönemi ile başladı. Son bölüm ardından diziyi izleyenler fragman ekranlarına yöneliyor. Peki; Mehmed: Fetihler Sultanı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Mehmed: Fetihler Sultanı 7. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı fragmanı ile neler olacak?

Mehmed: Fetihler Sultanı 7. bölüm fragmanı gündemde. Her hafta Salı günü takip edilen dizinin son bölümüyle birlikte TRT fragman ekranlarına dönüldü. Haftaya yaşanacaklar beklenmeye başladı. Peki; Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mehmed: Fetihler Sultanı 7. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı fragmanı ile neler olacak?

MEHMED: FETİHLER SULTANI 7. BÖLÜM İZLE

2 Nisan tarihli yeni bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜM İZLE EKRANI

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Mehmed: Fetihler Sultanı 7. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı fragmanı ile neler olacak?

MEHMED: FETİHLER SULTANI 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1 ekranlarında her hafta Salı günleri ekrana gelen dizide fragman sorgulamaları başladı. Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

Mehmed: Fetihler Sultanı 7. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı fragmanı ile neler olacak?

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Şehzade Mehmed düşkünler tarafından büyük bir pusu yemiş, dişe diş dövüşmekteydi. İshak ise adamları ile beraber dörtnala üstlerine gelmekteydi. Mehmed bu pusudan nasıl kurtulacak, İshak Mehmed'e yardım mı etmeye geliyor, yoksa saldırıya mı geçecek?

Mehmed: Fetihler Sultanı 7. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı fragmanı ile neler olacak?

Edirne'ye dönen Mehmed haremini de alıp Manisa'ya gider. Burada Gülşah'a gelen bir mektupla Karamanoğlu'na gitmeye karar verirler. Mehmed bu yolculukta neler yaşayacak, mektupta neler yazmaktadır?

Hüma'nın ölümüyle zor günler geçiren Murad, daha da kötüleşmiştir. Çandarlı ise durumun farkında ve endişelidir. Çandarlı devletin geleceği için nasıl tedbirler alacak? Mehmed de durumun farkındadır ve Şehabeddin'i bu sebepten Edirne'de bırakır. Çandarlının yeni hamlesi ne olacaktır?

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