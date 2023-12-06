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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil 44 yaş küçük Nevide Çiçek’le birlikte olmadıklarını açıklamıştı! Nevide Çiçek ünlü şovmene ateş püskürdü!
Giriş Tarihi: 06.12.2023 18:50 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 19:54

Mehmet Ali Erbil 44 yaş küçük Nevide Çiçek’le birlikte olmadıklarını açıklamıştı! Nevide Çiçek ünlü şovmene ateş püskürdü!

66 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yine özel hayatıyla magazin gündeminde! Kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'la aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil, bu aşkı bitirdi. Kısa süre önce de ünlü şovmen 22 yaşındaki Nevide çiçek ile Maslak'ta bir mekan çıkışında görüntülendi. Nevide Çiçek ile birlikteliğini dün yaptığı açıklamayla yalanlayan Erbil'e cevap gecikmedi. Nevide Çiçek, yaptığı şok açıklamayla dikkat çekti. İşte Nevide Çiçek'in kavganın fitilini ateşleyecek Mehmet Ali Erbil açıklaması!

Mehmet Ali Erbil 44 yaş küçük Nevide Çiçek’le birlikte olmadıklarını açıklamıştı! Nevide Çiçek ünlü şovmene ateş püskürdü!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'e evlilik teklif etti. Ancak çift aralarında çıkan problem sonrası ayrıldı.

Mehmet Ali Erbil 44 yaş küçük Nevide Çiçek’le birlikte olmadıklarını açıklamıştı! Nevide Çiçek ünlü şovmene ateş püskürdü!

YENİ AŞKA YELKEN AÇTIĞI İDDİASI

İlişkisi sona eren ünlü şovmen, 22 yaşındaki Nevide Çiçek'le yeni bir aşka yelken açtı.

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Mehmet Ali Erbil 44 yaş küçük Nevide Çiçek’le birlikte olmadıklarını açıklamıştı! Nevide Çiçek ünlü şovmene ateş püskürdü!

ŞOVMENDEN FLAŞ AÇIKLAMA!

Ancak ünlü şovmen dün yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şovmen, "Sadece bir kez karşılaştığım Nevide Hanım'la hakkımda çıkan aşk haberleri yalan ve asılsızdır tek taraflıdır" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil 44 yaş küçük Nevide Çiçek’le birlikte olmadıklarını açıklamıştı! Nevide Çiçek ünlü şovmene ateş püskürdü!

44 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİNDEN AÇIKLAMA

Bu açıklama sonrası 22 yaşındaki Nevide Çiçek'ten flaş bir açıklama geldi.

Mehmet Ali Erbil 44 yaş küçük Nevide Çiçek’le birlikte olmadıklarını açıklamıştı! Nevide Çiçek ünlü şovmene ateş püskürdü!

KAVGANIN FİTİLİNİ ATEŞLEYECEK!

Nevide Çiçek'in kavganın fitilini ateşleyecek Mehmet Ali Erbil açıklamasıyla dikkat çekti.

Mehmet Ali Erbil 44 yaş küçük Nevide Çiçek'le birlikte olmadıklarını açıklamıştı! Nevide Çiçek ünlü şovmene ateş püskürdü!

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