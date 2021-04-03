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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Kerem Can Mutlu ile aşk mı yaşıyor? Yasmin Erbil hakkındaki gerçek ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 03.04.2021 13:52 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 13:56

'in kızı , ile aşk mı yaşıyor? hakkındaki gerçek ortaya çıktı!

ile 'ın kızı olan , son günlerde her hareketiyle magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Instagram'da paylaştığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çeken , sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Bir süredir program sunuculuğu yapan Erbil'in özel hayatı ise merak ediliyor. Ünlü isim son olarak Instagram hesabından ile bir fotoğrafını paylaştı. Yasmin Erbil'in "Bu adamı özlüyorum" sözleriyle paylaştığı fotoğrafta işin aslı ortaya çıktı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Kerem Can Mutlu ile aşk mı yaşıyor? Yasmin Erbil hakkındaki gerçek ortaya çıktı!

ile 'ın kızı olan , son günlerde her hareketiyle magazin gündeminde adından söz ettiriyor.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Kerem Can Mutlu ile aşk mı yaşıyor? Yasmin Erbil hakkındaki gerçek ortaya çıktı!

Instagram'da paylaştığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çeken , sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Kerem Can Mutlu ile aşk mı yaşıyor? Yasmin Erbil hakkındaki gerçek ortaya çıktı!

Son olarak şovmen ile oyuncu 'ın kızları , Instagram hesabından ile bir fotoğrafını paylaştı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Kerem Can Mutlu ile aşk mı yaşıyor? Yasmin Erbil hakkındaki gerçek ortaya çıktı!

, Londra'da aşçılık eğitimi alan ile bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp, "Bu adamı özlüyorum. O benim ruhum, kardeşim" notunu yazdı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Kerem Can Mutlu ile aşk mı yaşıyor? Yasmin Erbil hakkındaki gerçek ortaya çıktı!

Posta'nın haberine göre; ikili, hiç flört bile etmedi. Yasmin ile Kerem Can aralarından su sızmayacak kadar çok yakın arkadaş.

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