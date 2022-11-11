Giriş Tarihi: 11.11.2022 22:39
Güncelleme Tarihi: 11.11.2022
22:42
Mehmet Ali Erbil'in yalın ayak perişan halleri şoke etmişti! İşin aslı ortaya çıktı
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil ile ilgili sosyal medyaya düşen görüntüler şaşkına çevirmişti. Kadıköy'de yalın ayak halde merdivenlerde oturan Erbil'in son dönemde sık sık çektiği Tiktok videoları için bu halde dolaştığı düşünülüyordu. İşin aslı ortaya çıktı. Erbil bir film çekimi için o halde merdivenlerde oturmuş.