Mehmet Ali Erbil’in yalın ayak perişan halleri şoke etmişti! İşin aslı ortaya çıktı

MERDİVENLERDEKİ HALİ ÇOK KONUŞULDU

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Kadıköy'de yalınayak bir halde merdivende otururken görüntülendi. Oldukça halsiz olduğu görülen Erbil'in TikTok videosu çekmek için o halde olduğu iddia edildi.