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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil'in yalın ayak perişan halleri şoke etmişti! İşin aslı ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 11.11.2022 22:39 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 22:42

Mehmet Ali Erbil'in yalın ayak perişan halleri şoke etmişti! İşin aslı ortaya çıktı

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil ile ilgili sosyal medyaya düşen görüntüler şaşkına çevirmişti. Kadıköy'de yalın ayak halde merdivenlerde oturan Erbil'in son dönemde sık sık çektiği Tiktok videoları için bu halde dolaştığı düşünülüyordu. İşin aslı ortaya çıktı. Erbil bir film çekimi için o halde merdivenlerde oturmuş.

Mehmet Ali Erbil’in yalın ayak perişan halleri şoke etmişti! İşin aslı ortaya çıktı

Türkiye'de magazin dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil sık sık ilginç haberlerle gündeme geliyor. Son dönemde Tiktok videoları konuşulan Erbil, bu kez de Kadıköy'deki görüntüleri ile gündeme geldi.

Mehmet Ali Erbil’in yalın ayak perişan halleri şoke etmişti! İşin aslı ortaya çıktı

MERDİVENLERDEKİ HALİ ÇOK KONUŞULDU

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Kadıköy'de yalınayak bir halde merdivende otururken görüntülendi. Oldukça halsiz olduğu görülen Erbil'in TikTok videosu çekmek için o halde olduğu iddia edildi.

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Mehmet Ali Erbil’in yalın ayak perişan halleri şoke etmişti! İşin aslı ortaya çıktı

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle vaktini çoğu zaman evde geçiren ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, TikTok hesabı açarak videolar yayınlamaya başladı.

Mehmet Ali Erbil’in yalın ayak perişan halleri şoke etmişti! İşin aslı ortaya çıktı

Bu süreçte sık sık canlı yayınlar yapan Mehmet Ali Erbil, Kadıköy'de merdivenlerde ayakları çıplak halde otururken kameralara takıldı.

Mehmet Ali Erbil’in yalın ayak perişan halleri şoke etmişti! İşin aslı ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde TikTok'ta dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile canlı yayın yaptığını zanneden Erbil'in bu sefer de TikTok videosu çekmek için yalın ayak sokağa çıktığı iddia edildi.

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