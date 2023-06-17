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Haberler Galeri Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çiftinin 27 yıllık evliliği neden bitti? Gerçekler bir bir ortaya çıkıyor!
Giriş Tarihi: 17.06.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 10:46

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çiftinin 27 yıllık evliliği neden bitti? Gerçekler bir bir ortaya çıkıyor!

Magazin dünyası Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çiftinin 27 yıllık evliliğini neden bittiğini konuşuyor. 'Sıcak Saatler' dizinde başlayan büyük aşkın neden bittiğini kimse tam olarak anlayamazken Mehmet Aslantuğ hakkında ihanet ve psikolojik şiddet iddiaları ortaya atılmıştı. Mehmet Aslantuğ'un yalanladığı iddialara eski eşi Arzum Onan'dan da destek gelmişti. Son olarak ise Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çiftiyle ilgili bazı iddialar ortaya atılmıştı. Aslantuğ'un hayatında başka biri olduğu iddia edilmişti. İddialar öncesi de Arzum Onan "Ayrılığı Mehmet istedi" demişti. Bu sözler sonrası Aslantuğ'dan açıklama geldi. Ünlü çiftin açıklamaları kafaları karıştırdı. İşte tüm merak edilen detaylar…

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çiftinin 27 yıllık evliliği neden bitti? Gerçekler bir bir ortaya çıkıyor!

Kafa karıştıran açıklamalar... Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un boşanması gündeme bomba gibi düşmüştü. Bir oğulları olan çift, 27 yıllık evliliklerini 10 dakika süren bir duruşmada tek celseyle bitirmiş, duruşma sonrası da adliyeden el ele ayrılmıştı. Mehmet Aslantuğ, 'ihanet' haberlerini yalanladı ve boşanma sürecini anlattı. Buna göre; ayrılığı dile getiren kişi bir yıl önce Onan olurken, boşanmayı da Aslantuğ istedi.

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çiftinin 27 yıllık evliliği neden bitti? Gerçekler bir bir ortaya çıkıyor!

'Sıcak Saatler' dizinde başlayan büyük aşkın neden bittiğini kimse tam olarak anlayamazken Mehmet Aslantuğ hakkında ihanet ve psikolojik şiddet iddiaları ortaya atılmıştı. Mehmet Aslantuğ'un yalanladığı yeni aşk iddialarında en büyük destekçisi yine eski eşi Arzum Onan olmuştu.

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Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çiftinin 27 yıllık evliliği neden bitti? Gerçekler bir bir ortaya çıkıyor!

ÜNLÜ OYUCULARIN BEKLENMEDİK AYRILIĞINA DAİR BİRÇOK İDDİA ORTAYA ATILDI

Sosyal medya üzerinden suskunluğunu bozan Mehmet Aslantuğ, 'ihanet' haberlerini yalanladı ve boşanma sürecini anlattı. Buna göre; ayrılığı dile getiren kişi bir yıl önce Onan olurken, boşanmayı da Aslantuğ istedi.

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çiftinin 27 yıllık evliliği neden bitti? Gerçekler bir bir ortaya çıkıyor!

"ARZUM 'ARTIK KARI KOCA GİBİ HİSSETMİYORUM' DEDİ"
Biricik sevgili Arzum' u ben terk etmedim. Kalbimi başka birine vermedim. Bir yıl önce; dikkatli, özenli, saygılı bir ifadeyle şunu söyledi: Birkaç yıldır baş etmeye çabaladığım; ama edemediğim bir durum var. Artık karı koca gibi hissetmiyorum. Kendime ait bir evde yaşamak istiyorum.

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çiftinin 27 yıllık evliliği neden bitti? Gerçekler bir bir ortaya çıkıyor!

"O HALDE HUKUKEN DE AYRILALIM"
61 yaşındaki oyuncu, gündem olan açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
Ben de... Pek kolay olmasa da...

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