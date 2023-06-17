Giriş Tarihi: 17.06.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 10:46

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çiftinin 27 yıllık evliliği neden bitti? Gerçekler bir bir ortaya çıkıyor!

Magazin dünyası Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çiftinin 27 yıllık evliliğini neden bittiğini konuşuyor. 'Sıcak Saatler' dizinde başlayan büyük aşkın neden bittiğini kimse tam olarak anlayamazken Mehmet Aslantuğ hakkında ihanet ve psikolojik şiddet iddiaları ortaya atılmıştı. Mehmet Aslantuğ'un yalanladığı iddialara eski eşi Arzum Onan'dan da destek gelmişti. Son olarak ise Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çiftiyle ilgili bazı iddialar ortaya atılmıştı. Aslantuğ'un hayatında başka biri olduğu iddia edilmişti. İddialar öncesi de Arzum Onan "Ayrılığı Mehmet istedi" demişti. Bu sözler sonrası Aslantuğ'dan açıklama geldi. Ünlü çiftin açıklamaları kafaları karıştırdı. İşte tüm merak edilen detaylar…