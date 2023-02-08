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Giriş Tarihi: 08.02.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 10:29

Mehmet Bozdağ duyurdu! Set karavanları ve jeneratöler yola çıktı!

10 ili etkileyen deprem felaketi sonrası devlet, millet, sivil toplum kuruluşları deprem bölgelerine temel ihtiyaç malzemelerini göndermek için seferber oldu. Film sektörüne emek veren sanatçılar da çeşitli kuruluşlara yardımlarını iletti. Film sektörünün önde gelen yapım şirketlerinden olan Bozdağ Film'in yönetim kurulu başkanı Mehmet Bozdağ da "Set karavanlarını ve jeneratörlerimizi deprem bölgesi için an itibariyle yola çıkardık" açıklamasında bulundu

FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Mehmet Bozdağ duyurdu! Set karavanları ve jeneratöler yola çıktı!

Kahramanmaraş depremi sonrasında yurdun dört bir yanında yardım seferberliği başladı. 10 ili etkileyen büyük felaket için devlet, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar da Türkiye'nin her şehrinde deprem bölgelerine temel ihtiyaç malzemelerini göndermek için kolları sıvadı.

Mehmet Bozdağ duyurdu! Set karavanları ve jeneratöler yola çıktı!

Film sektörüne emek veren sanatçılar da çeşitli kuruluşlara yardımlarını iletti. Film sektörünün önde gelen yapım şirketlerinden olan Bozdağ Film de deprem bölgesi için harekete geçtiğini sosyal medyadan duyurdu.

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Mehmet Bozdağ duyurdu! Set karavanları ve jeneratöler yola çıktı!

SET KARAVANLARI VE JENERATÖLER YOLA ÇIKTI!

Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkanı, Film Yapımcısı, Senarist Mehmet Bozdağ da afet bölgesine dizi ve filmlerde kullanılan set karavanlarını, jenaratörleri gönderdiklerini açıkladı.

Mehmet Bozdağ duyurdu! Set karavanları ve jeneratöler yola çıktı!

Bozdağ karavanların yola çıktığını sosyal medyadan paylaştığı videolu bir paylaşımla duyurup "Bozdağ Film olarak set karavanları ve jeneratörlerimizi deprem bölgesi için an itibariyle yola çıkardık. Sağ salim bölgeye intikal etmesini diliyoruz. Yolunuz açık olsun" dedi.

Mehmet Bozdağ duyurdu! Set karavanları ve jeneratöler yola çıktı!

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇABALAYACAĞIZ"
Deprem felaketi için sosyal medyada yaptığı açıklamada Bozdağ, "Yüreğimizde derin yaralar açan deprem felaketini yakinen takip ediyoruz. Devletimizin ve tüm yardım kuruluşlarının var gücü ile seferber olduğu bu zorlu sürece destek olup yaraları sarmak amacıyla Bozdağ Film Ailesi olarak projelerimizde kullandığımız set karavanlarımızı, jeneratörlerimizi, bölgede ihtiyaç olabilecek ekipmanlarımızı, ayni ve nakdi desteklerimizi deprem bölgesine gönderiyoruz. Daha öncesinde olduğu gibi şimdi de var gücümüzle çabalayacağız. Aziz Türk Milleti olarak birlik ve beraberlik içinde her şeyin üstesinden geldik, gelmeye devam edeceğiz. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Geçmiş olsun Türkiye" ifadelerini kullandı.

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