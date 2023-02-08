Giriş Tarihi: 08.02.2023 10:25
Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
10:29
Mehmet Bozdağ duyurdu! Set karavanları ve jeneratöler yola çıktı!
10 ili etkileyen deprem felaketi sonrası devlet, millet, sivil toplum kuruluşları deprem bölgelerine temel ihtiyaç malzemelerini göndermek için seferber oldu. Film sektörüne emek veren sanatçılar da çeşitli kuruluşlara yardımlarını iletti. Film sektörünün önde gelen yapım şirketlerinden olan Bozdağ Film'in yönetim kurulu başkanı Mehmet Bozdağ da "Set karavanlarını ve jeneratörlerimizi deprem bölgesi için an itibariyle yola çıkardık" açıklamasında bulundu