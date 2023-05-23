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Haberler Galeri Mehmet Dinçerler ile boşanma sebebi gösterilmişti... Hadise ile Murda’nın o paylaşımları gerçeği ele verdi!
Giriş Tarihi: 23.05.2023 15:02 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 15:06

Mehmet Dinçerler ile boşanma sebebi gösterilmişti... Hadise ile Murda’nın o paylaşımları gerçeği ele verdi!

Ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatındaki gelişmeler ile son dönemde magazin dünyasının en gözde isimleri arasında yer alıyor. İş insanı Mehmet Dinçerler ile Mayıs 2022'de nikah masasına oturan Hadise, gözlerden uzak sürdürdüğü evliliğini 5 ay sonra sonlandırmıştı. Mehmet Dinçerler'den boşanma sebebi olarak Hadise hakkında pek çok iddia ortaya atılmış, bu iddialardan biri de Hadise'nin rapçi Murda ile samimi halleri olmuştu. Son olarak Hadise, "Sen Dönene Kadar" şarkısında Murda ile düet yaptı. Ünlü şarkıcı Hadise, eski eşi Mehmet Dinçerler ile nişanında verdiği pozu bu kez de birlikte düet yaptığı rapçi Murda'yla verince kafalar karıştı. İşte tüm detaylar…

Mehmet Dinçerler ile boşanma sebebi gösterilmişti... Hadise ile Murda’nın o paylaşımları gerçeği ele verdi!

Son dönemde gündemden düşmeyen Hadise, geçtiğimiz sene nisan ayında iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmuş ancak 5 ay sonra tek celsede boşanmışlardır. Boşanma sebebi gösterilen Murda ile yaptığı son paylaşım kafaları karıştırdı.

Mehmet Dinçerler ile boşanma sebebi gösterilmişti... Hadise ile Murda’nın o paylaşımları gerçeği ele verdi!

Nişan ve nikah törenini gözlerden uzak yapan Hadise'nin düet yaptığı Murda ile verdiği pozdaki o detay takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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Mehmet Dinçerler ile boşanma sebebi gösterilmişti... Hadise ile Murda’nın o paylaşımları gerçeği ele verdi!

AYNI POZ

Düğünden önce verdiği bir konserinde Mehmet Dinçerler ile nişan fotoğraflarını yayınlayan Hadise, aylar sonra aynı pozu bu kez de rapçi Murda ile verdi.

Mehmet Dinçerler ile boşanma sebebi gösterilmişti... Hadise ile Murda’nın o paylaşımları gerçeği ele verdi!

Murda ile "Sen Dönene Kadar" şarkısının klibi için kamera karşına geçen Hadise, verdikleri pozları da 14,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı.

Mehmet Dinçerler ile boşanma sebebi gösterilmişti... Hadise ile Murda’nın o paylaşımları gerçeği ele verdi!
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