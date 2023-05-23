Giriş Tarihi: 23.05.2023 15:02 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 15:06

Mehmet Dinçerler ile boşanma sebebi gösterilmişti... Hadise ile Murda’nın o paylaşımları gerçeği ele verdi!

Ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatındaki gelişmeler ile son dönemde magazin dünyasının en gözde isimleri arasında yer alıyor. İş insanı Mehmet Dinçerler ile Mayıs 2022'de nikah masasına oturan Hadise, gözlerden uzak sürdürdüğü evliliğini 5 ay sonra sonlandırmıştı. Mehmet Dinçerler'den boşanma sebebi olarak Hadise hakkında pek çok iddia ortaya atılmış, bu iddialardan biri de Hadise'nin rapçi Murda ile samimi halleri olmuştu. Son olarak Hadise, "Sen Dönene Kadar" şarkısında Murda ile düet yaptı. Ünlü şarkıcı Hadise, eski eşi Mehmet Dinçerler ile nişanında verdiği pozu bu kez de birlikte düet yaptığı rapçi Murda'yla verince kafalar karıştı. İşte tüm detaylar…