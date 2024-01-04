Giriş Tarihi: 04.01.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
10:58
Melis Sezen 27 oldu! Melis Sezen'e sevgilisi Atilla Bingöl'den doğum günü sürprizi!
Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteri ile büyük çıkış yakalayan Melis Sezen, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı kareler ile beğeni toplamaya devam ediyor. Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melis Sezen, şimdilerde sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle gündeme geliyor. Son olarak 27 yaşına giren Melis Sezen'e sevgilisi Atilla Bingöl'den doğum günü sürprizi geldi.