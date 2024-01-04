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Haberler Galeri Melis Sezen 27 oldu! Melis Sezen'e sevgilisi Atilla Bingöl'den doğum günü sürprizi!
Giriş Tarihi: 04.01.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 10:58

Melis Sezen 27 oldu! Melis Sezen'e sevgilisi Atilla Bingöl'den doğum günü sürprizi!

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteri ile büyük çıkış yakalayan Melis Sezen, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı kareler ile beğeni toplamaya devam ediyor. Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melis Sezen, şimdilerde sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle gündeme geliyor. Son olarak 27 yaşına giren Melis Sezen'e sevgilisi Atilla Bingöl'den doğum günü sürprizi geldi.

Melis Sezen 27 oldu! Melis Sezen’e sevgilisi Atilla Bingöl’den doğum günü sürprizi!

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı Sadakatsiz dizisindeki rolüyle ünlenen Melis Sezen 27 yaşına girdi.

Melis Sezen 27 oldu! Melis Sezen’e sevgilisi Atilla Bingöl’den doğum günü sürprizi!

Sezen, yeni yaşını iş insanı sevgilisi Atilla Bingöl'den organize ettiği sürpriz doğum günü partisiyle kutladı. Atilla Bingöl'ün sahibi olduğu mekanda gerçekleşen doğum günü kutlamasına; Sezen'in menajeri Ufuk Ergin, Ferruh-Eftelya Taşdemir çifti ve Sezen'in oyuncu arkadaşları katıldı.

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Melis Sezen 27 oldu! Melis Sezen’e sevgilisi Atilla Bingöl’den doğum günü sürprizi!

Bir ara Dj kabinine geçen Melis Sezen, hem müzik çaldı hem de dans etti. Ünlü oyuncu, mekan çıkışı sevgilisiyle birlikte objektiflere poz vermeyi ihmal etmedi.

Melis Sezen 27 oldu! Melis Sezen’e sevgilisi Atilla Bingöl’den doğum günü sürprizi!

27 yaşındaki güzel, "Çok güzel bir sürpriz oldu. Yeni yaşımda tüm sevdiklerimle bir araya geldim. Yeni yılda da herkese sağlık ve mutluluk diliyorum" açıklamasını yaptı.

Melis Sezen 27 oldu! Melis Sezen’e sevgilisi Atilla Bingöl’den doğum günü sürprizi!

Güzel oyuncu Melis Sezen ve sevgilisi Atilla Bingöl'ün ilişkisinin nasıl başladığı ortaya çıktı. İddia göre, Bingöl'ün o dönemki eski sevgilisinin Amerika'daki doğum günü partisine katılan Sezen, yeni aşkını ilk kez burada tanıdı.

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