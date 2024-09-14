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Haberler Galeri Merhum sanatçı Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den duygu yüklü paylaşım! 'Kalbim yanıyor'
Giriş Tarihi: 14.09.2024 08:43 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 08:48

Merhum sanatçı Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den duygu yüklü paylaşım! 'Kalbim yanıyor'

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Ahu Tuğba, 69 yaşında hayatını kaybetti. Miami'deki evinde hayata veda eden Ahu Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi beklenirken; usta sanatçının kızı Anjelik Calvin, annesine olan özlemini sosyal medyadan dile getirdi. Anjelik Calvin'in paylaşımı yürekleri dağladı. İşte anne acısıyla sarsılan Anjelik'in duygu yüklü mesajı…

Merhum sanatçı Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den duygu yüklü paylaşım! ’Kalbim yanıyor’

69 yaşındaki Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Ahu Tuğba, Miami'deki evinde hayata gözlerini yumdu.

Merhum sanatçı Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den duygu yüklü paylaşım! ’Kalbim yanıyor’

ANNESİNE OLAN ÖZLEMİNİ BÖYLE PAYLAŞTI

Cenaze işlemleriyle ilgili sürecin bitmesini bekleyen Anjelik Calvin, annesine olan özlemini dile getirdiği bir paylaşımla gündeme geldi.

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Merhum sanatçı Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den duygu yüklü paylaşım! ’Kalbim yanıyor’

Sosyal medya hesabından annesinin fotoğrafını paylaşan Anjelik, şöyle yazdı:

Seni öpeyim, gel. İçim yanıyor. Alnından öptüm sarılmadan. Niye, niye? Allah'ım yardım etti, uyudum; pişmanım. Uyuyamıyorum gel. Allah'a olan inancım olmasaydı eğer canıma kıyardım. Ama Rabbimin gücüne gider annem. Annem gel minnağım, kalbim yanıyor gel.

Merhum sanatçı Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den duygu yüklü paylaşım! ’Kalbim yanıyor’
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Merhum sanatçı Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den duygu yüklü paylaşım! ’Kalbim yanıyor’

"KEŞKE KALBİMİ ÇIKARSALARDI DA ANNEMİ ÖYLE GÖRMESEYDİM"

Öte yandan Anjelik, annesinin vefatından saatler sonra 'Söylemezsem Olmaz' programına bağlanmıştı. Konuşmakta zorlanan Anjelik, "Şok geçiriyorum. Annem uzun süredir KOAH hastasıydı. Son günlerde kendini iyi hissetmiyordu. Akşam uyuduk, öptüm 'seni seviyorum' dedim... Uyandığımda annemden ses gelmedi ve bir süre sonra yanına gittim, boncuk gözlüm buz gibi olmuş... Keşke kalbimi çıkarsalardı da annemi öyle görmeseydim, çok kötüyüm. Annem benim için çok fedakarlıklar yaptı. 14 yıl hayatına kimseyi almadı. Tek önceliği ben oldum. Annem hiçbir zaman evli veya yanlış bir aşk yaşamadı. Şu an çok zor konuşuyorum, çok üzgünüm" ifadelerini kullanmıştı.

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