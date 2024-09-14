Merhum sanatçı Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den duygu yüklü paylaşım! ’Kalbim yanıyor’

"KEŞKE KALBİMİ ÇIKARSALARDI DA ANNEMİ ÖYLE GÖRMESEYDİM"

Öte yandan Anjelik, annesinin vefatından saatler sonra 'Söylemezsem Olmaz' programına bağlanmıştı. Konuşmakta zorlanan Anjelik, "Şok geçiriyorum. Annem uzun süredir KOAH hastasıydı. Son günlerde kendini iyi hissetmiyordu. Akşam uyuduk, öptüm 'seni seviyorum' dedim... Uyandığımda annemden ses gelmedi ve bir süre sonra yanına gittim, boncuk gözlüm buz gibi olmuş... Keşke kalbimi çıkarsalardı da annemi öyle görmeseydim, çok kötüyüm. Annem benim için çok fedakarlıklar yaptı. 14 yıl hayatına kimseyi almadı. Tek önceliği ben oldum. Annem hiçbir zaman evli veya yanlış bir aşk yaşamadı. Şu an çok zor konuşuyorum, çok üzgünüm" ifadelerini kullanmıştı.