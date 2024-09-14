Giriş Tarihi: 14.09.2024 08:43
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024
08:48
Merhum sanatçı Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den duygu yüklü paylaşım! 'Kalbim yanıyor'
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Ahu Tuğba, 69 yaşında hayatını kaybetti. Miami'deki evinde hayata veda eden Ahu Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi beklenirken; usta sanatçının kızı Anjelik Calvin, annesine olan özlemini sosyal medyadan dile getirdi. Anjelik Calvin'in paylaşımı yürekleri dağladı. İşte anne acısıyla sarsılan Anjelik'in duygu yüklü mesajı…