Meriç Aral ve Serkan Keskin’in düğününe Ali Atay damgası! Ali Atay: Tuhaf tuhaf insanlar nikah şahidi oluyor!

"TUHAF TUHAF İNSANLAR NİKAH ŞAHİDİ OLUYOR"

Düğüne girmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ali Atay ve Hazal Kaya, "Evet nikah şahidi olmadım. O başka bir şey, tuhaf tuhaf insanlar oluyor zaten! İyi ki olmadım, bu büyük bir sorumluluk çünkü. Bugün burada damadın 'evet' demesini bekleyeceğiz" diye konuştu.