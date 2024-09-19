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Haberler Galeri Meriç Aral ve Serkan Keskin’in düğününe Ali Atay damgası! Ali Atay: Tuhaf tuhaf insanlar nikah şahidi oluyor!
Giriş Tarihi: 19.09.2024 21:54 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 21:54

Meriç Aral ve Serkan Keskin’in düğününe Ali Atay damgası! Ali Atay: Tuhaf tuhaf insanlar nikah şahidi oluyor!

İki ünlü oyuncu Meriç Aral ve Serkan Keskin, bugün düzenlenen törenle evlendi. Meriç Aral ve Serkan Keskin'i yakın arkadaşları ve ailesi bu özel günde yalnız bırakmadı. Düğüne Ali Atay ve Hazal Kaya'dan Bennu Yıldırımlar'a, Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'den Özge Özpirinçci'ye kadar birçok ünlü isim de katıldı. Düğüne nikah şahidi olması için teklif götürülen ancak bu teklifi geri çeviren Ali Atay'ın açıklaması damga vurdu. İşte Hazal Kaya'nın eşi Ali Atay'ın o açıklaması!

Meriç Aral ve Serkan Keskin’in düğününe Ali Atay damgası! Ali Atay: Tuhaf tuhaf insanlar nikah şahidi oluyor!

Meriç Aral ve Serkan Keskin, bugün evlendi. Ünlü çift Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününe ünlüler akın etti.

Meriç Aral ve Serkan Keskin’in düğününe Ali Atay damgası! Ali Atay: Tuhaf tuhaf insanlar nikah şahidi oluyor!

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Düğüne Ali Atay ve Hazal Kaya'dan Bennu Yıldırımlar'a, Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'den Özge Özpirinçci'ye kadar birçok ünlü isim de katıldı.

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Meriç Aral ve Serkan Keskin’in düğününe Ali Atay damgası! Ali Atay: Tuhaf tuhaf insanlar nikah şahidi oluyor!

DÜĞÜNE DAMGA VURAN AÇIKLAMA

Düğüne nikah şahidi olması için teklif götürülen ancak bu teklifi geri çeviren Ali Atay'ın açıklaması damga vurdu.

Meriç Aral ve Serkan Keskin’in düğününe Ali Atay damgası! Ali Atay: Tuhaf tuhaf insanlar nikah şahidi oluyor!

ÜNLÜ OYUNCUDAN ESPRİLİ CEVAP!

Ünlü oyuncu nikah şahitliği sorusuna esprili bir cevap verdi.

Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününe Ali Atay damgası! Ali Atay: Tuhaf tuhaf insanlar nikah şahidi oluyor!

Meriç Aral ve Serkan Keskin’in düğününe Ali Atay damgası! Ali Atay: Tuhaf tuhaf insanlar nikah şahidi oluyor!

"TUHAF TUHAF İNSANLAR NİKAH ŞAHİDİ OLUYOR"

Düğüne girmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ali Atay ve Hazal Kaya, "Evet nikah şahidi olmadım. O başka bir şey, tuhaf tuhaf insanlar oluyor zaten! İyi ki olmadım, bu büyük bir sorumluluk çünkü. Bugün burada damadın 'evet' demesini bekleyeceğiz" diye konuştu.

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