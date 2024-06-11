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Haberler Galeri Mert Demir estetik oldu... Serenay Sarıkaya sevgilisini ameliyatta yalnız bırakmadı
Giriş Tarihi: 11.06.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 10:27

Mert Demir estetik oldu... Serenay Sarıkaya sevgilisini ameliyatta yalnız bırakmadı

Serenay Sarıkaya'nın adı bir süredir şarkıcı Mert Demir ile anılıyordu. Haklarında çıkan aşk iddiasına sessiz kalan ikili, baş başa gittikleri Milano tatili dönüşü görüntülenmişti. Taze aşıklar geçtiğimiz günlerde ilk kez el ele yakalanmıştı. Son olarak Oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan şarkıcı Mert Demir ameliyat oldu. Hastaneye giden Sarıkaya ise sevgilisinin başından ayrılmadı.

Mert Demir estetik oldu... Serenay Sarıkaya sevgilisini ameliyatta yalnız bırakmadı

Geçmişte Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz, Umut Evirgen gibi isimlerle aşk yaşan Serenay Sarıkaya son dönemin popüler şarkıcılarından Mert Demir'le aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ilk kez el ele görüntülen ünlü çift, aşklarını ilan etmişti. İkili son dönemde paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Mert Demir estetik oldu... Serenay Sarıkaya sevgilisini ameliyatta yalnız bırakmadı

Son olarak burun eğriliği sorunu yaşayan şarkıcının Fulya'daki özel bir hastanede burun ameliyatı olduğu ortaya çıktı.

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Mert Demir estetik oldu... Serenay Sarıkaya sevgilisini ameliyatta yalnız bırakmadı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya da sevgilisinin başucundan ayrılmadı.

Mert Demir estetik oldu... Serenay Sarıkaya sevgilisini ameliyatta yalnız bırakmadı

OLAYLI GECE

Öte yandan geçen günlerde Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, Fatih Cankurtaran'da bir mekana gitti.

Mert Demir estetik oldu... Serenay Sarıkaya sevgilisini ameliyatta yalnız bırakmadı

Ünlü oyuncu ve müzisyen sevgilisi içeride eğlendiği sırada, basın mensupları görüntü almak için kapıda bekliyordu. Kamuya açık bir alan olmasına rağmen mekandan çıkan bir kişi, gazetecilere yönelik, "Burada beklemeyin. Buradan gidin! Yoksa başınıza iş alırsınız" ifadelerini kullandı.

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