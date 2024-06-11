Mert Demir estetik oldu... Serenay Sarıkaya sevgilisini ameliyatta yalnız bırakmadı

Ünlü oyuncu ve müzisyen sevgilisi içeride eğlendiği sırada, basın mensupları görüntü almak için kapıda bekliyordu. Kamuya açık bir alan olmasına rağmen mekandan çıkan bir kişi, gazetecilere yönelik, "Burada beklemeyin. Buradan gidin! Yoksa başınıza iş alırsınız" ifadelerini kullandı.