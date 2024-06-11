Giriş Tarihi: 11.06.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
10:27
Mert Demir estetik oldu... Serenay Sarıkaya sevgilisini ameliyatta yalnız bırakmadı
Serenay Sarıkaya'nın adı bir süredir şarkıcı Mert Demir ile anılıyordu. Haklarında çıkan aşk iddiasına sessiz kalan ikili, baş başa gittikleri Milano tatili dönüşü görüntülenmişti. Taze aşıklar geçtiğimiz günlerde ilk kez el ele yakalanmıştı. Son olarak Oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan şarkıcı Mert Demir ameliyat oldu. Hastaneye giden Sarıkaya ise sevgilisinin başından ayrılmadı.