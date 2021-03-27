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eşi 'ı aldatıyor mu? Magazin gündemine bomba gibi düşen iddialara cephesinden açıklama!

Ünlü oyuncu , Eylül 2018'de ile Çeşme-Alaçatı'da düzenlenen bir törenle nikah masasına oturmuştu. Çiftin geçtiğimiz yıl kasım ayında da ilk bebekleri dünyaya geldi. Gözlerden uzak bir evlilik sürdüren ve İdil Fırat hakkında son olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. Mert Fırat'ın, eşi İdil Fırat'ı aldattığı iddia edildi. Ünlü oyuncu, çıkan ihanet iddiaları sonrası sessizliğini bozdu. Fırat, hukuki süreci başlattığını dile getirdi.

Giriş Tarihi: 27.03.2021 10:42 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 10:46
Mert Fırat eşi İdil Fırat'ı aldatıyor mu? Magazin gündemine bomba gibi düşen iddialara Mert Fırat cephesinden açıklama!

Ünlü oyuncu , Eylül 2018'de ile Çeşme-Alaçatı'da düzenlenen bir törenle nikah masasına oturmuştu. Çiftin geçtiğimiz yıl kasım ayında da ilk bebekleri dünyaya geldi.

Mert Fırat eşi İdil Fırat'ı aldatıyor mu? Magazin gündemine bomba gibi düşen iddialara Mert Fırat cephesinden açıklama!

Gözlerden uzak bir evlilik sürdüren ve hakkında son olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. 'ın, eşi İdil Fırat'ı aldattığı öne sürüldü.

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Mert Fırat eşi İdil Fırat'ı aldatıyor mu? Magazin gündemine bomba gibi düşen iddialara Mert Fırat cephesinden açıklama!

Ünlü oyuncu, hakkında çıkan 'ihanet' iddialarına yanıt verdi. Söylentilerin asılsız olduğunu belirten oyuncu, hukuki süreci başlattığını ifade etti.

Mert Fırat eşi İdil Fırat'ı aldatıyor mu? Magazin gündemine bomba gibi düşen iddialara Mert Fırat cephesinden açıklama!

, dün sosyal medyada çıkan bazı iddialar karşısında suskunluğunu bozdu. Avukatı aracılığıyla bir açıklama yapan 40 yaşındaki oyuncu, asılsız itham ve saldırılar karşısında hukuki süreci başlattığını duyurdu.

Mert Fırat eşi İdil Fırat'ı aldatıyor mu? Magazin gündemine bomba gibi düşen iddialara Mert Fırat cephesinden açıklama!

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyunun dikkatine,

Müvekkilim ile ilgili olarak internet ortamında, sosyal medyada iki yıldır süregelen sistemli ve düzenli olarak asılsız suçlamalarla paylaşımlar yapılmaktadır.

Müvekkile ve ailesine karşı yapılan ve sistematik şekilde devam eden asılsız ithamlar, hakaret ve saldırılar ile ilgili, daha önce de takipçisi, davacısı olduğumuz gibi yine bugün de gerekli hukuki süreç İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılmıştır,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

26.03.2021

Av.Mehmedali Barış Beşli

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