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Haberler Galeri Mert Ramazan Demir’den samimi itiraf! Mert Ramazan Demir: Umursamaz biriyim!
Giriş Tarihi: 08.07.2024 19:40 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 19:53

Mert Ramazan Demir’den samimi itiraf! Mert Ramazan Demir: Umursamaz biriyim!

'Yalı Çapkını' dizisinde başrol oynayan iki ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkileriyle sık sık gündeme geliyor. Bu diziyle ününe ün katan Mert Ramazan Demir, bir reklam filminin çekimleri öncesinde röportaj yaparak samimi itiraflarda bulundu. Ünlü oyuncu 'umursamaz biri' olduğunu belirtti. İşte Mert Ramazan Demir'in o açıklamalarının satırbaşları!

Mert Ramazan Demir’den samimi itiraf! Mert Ramazan Demir: Umursamaz biriyim!

Mert Ramazan Demir ile başrollerinde yer aldığı 'Yalı Çapkını' dizisinde 'Ferit' karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir adından sıkça söz ettiriyor.

Mert Ramazan Demir’den samimi itiraf! Mert Ramazan Demir: Umursamaz biriyim!

Dizinin sezon finali yapmasıyla Mert Ramazan Demir ve sevgilisi Afra Saraçoğlu, soluğu İspanya'da tatilde aldı.

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Mert Ramazan Demir’den samimi itiraf! Mert Ramazan Demir: Umursamaz biriyim!

RÖPORTAJDA SAMİMİ AÇIKLAMALAR

Bu diziyle ününe ün katan Mert Ramazan Demir, bir reklam filminin çekimleri öncesinde röportaj yaparak samimi itiraflarda bulundu.

Mert Ramazan Demir’den samimi itiraf! Mert Ramazan Demir: Umursamaz biriyim!

"UMURSAMAZ BİRİYİM"

Ünlü oyuncu 'umursamaz biri' olduğunu belirtti.

Mert Ramazan Demir'den kendiyle ilgili samimi açıklamalar: Umursamaz biriyim!

Mert Ramazan Demir’den samimi itiraf! Mert Ramazan Demir: Umursamaz biriyim!

"HAYATTA EN ÇOK…"

Ayrıca Demir, "Bir an evvel 30 yaşıma gelmek istiyorum. Hayatta en çok aileme önem veriyorum. Sürekli sorunlardan bahseden insanları sevmiyorum"

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