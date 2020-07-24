Merve Boluğur'un gizemli sevgilisinin adı belli oldu! Merve Boluğur'un sevgilisi Burak Dayı kimdir? Burak Dayı kaç yaşında?

Tatil paylaşımlarıyla son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Merve Boluğur geçtiğimiz gün gizemli aşkını paylaşarak gündeme bomba gibi düştü. Eski Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel ile birlikteliğinin bitmesinin hemen ardından gözlerin çevrildiği Merve Boluğur hayranlarına sürpriz yaptı. İlk paylaşımında yüzünü göstermediği sevgilisi ile daha sonra el ele yakalanan Merve Boluğur 'bu sefer tanınmayanından buldum' demişti. Merve Boluğur'un sevgilisinin kimliği sosyal medyada da çok merak edildi. Merve Boluğur'un sevgilisinin ismi belli oldu. Merve Boluğur'un sevgilisinin isminin Burak Dayı olduğu haberi hızla yayıldı. Burak Dayı kimdir? Burak Dayı kaç yaşında? Merve Boluğur'un sevgilisi Burak Dayı ne iş yapıyor? soruları sosyal medyada aratılmaya başlandı...
Giriş Tarihi: 24.07.2020
14:05
Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
14:18
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