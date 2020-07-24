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Haberler Galeri Merve Boluğur'un gizemli sevgilisinin adı belli oldu! Merve Boluğur'un sevgilisi Burak Dayı kimdir? Burak Dayı kaç yaşında?

'un gizemli sevgilisinin adı belli oldu! kimdir? Burak Dayı ?

Tatil paylaşımlarıyla son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan geçtiğimiz gün gizemli aşkını paylaşarak gündeme bomba gibi düştü. Eski 'ın Hande Erçel ile birlikteliğinin bitmesinin hemen ardından gözlerin çevrildiği Merve Boluğur hayranlarına sürpriz yaptı. İlk paylaşımında yüzünü göstermediği sevgilisi ile daha sonra el ele yakalanan Merve Boluğur 'bu sefer tanınmayanından buldum' demişti. Merve Boluğur'un sevgilisinin kimliği da çok merak edildi. Merve Boluğur'un sevgilisinin ismi belli oldu. Merve Boluğur'un sevgilisinin isminin olduğu haberi hızla yayıldı. Burak Dayı kimdir? Burak Dayı ? Burak Dayı ne iş yapıyor? soruları sosyal medyada aratılmaya başlandı...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 14:05 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 14:18
Merve Boluğur'un gizemli sevgilisinin adı belli oldu! Merve Boluğur'un sevgilisi Burak Dayı kimdir? Burak Dayı kaç yaşında?

Tatil paylaşımlarıyla son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan geçtiğimiz gün gizemli aşkını paylaşarak gündeme bomba gibi düştü.

Merve Boluğur'un gizemli sevgilisinin adı belli oldu! Merve Boluğur'un sevgilisi Burak Dayı kimdir? Burak Dayı kaç yaşında?

Eski 'ın Hande Erçel ile birlikteliğinin bitmesinin hemen ardından gözlerin çevrildiği hayranlarına sürpriz yaptı.

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Merve Boluğur'un gizemli sevgilisinin adı belli oldu! Merve Boluğur'un sevgilisi Burak Dayı kimdir? Burak Dayı kaç yaşında?

İlk paylaşımında yüzünü göstermediği sevgilisi ile daha sonra el ele yakalanan 'bu sefer tanınmayanından buldum' demişti.

Merve Boluğur'un gizemli sevgilisinin adı belli oldu! Merve Boluğur'un sevgilisi Burak Dayı kimdir? Burak Dayı kaç yaşında?

'un sevgilisinin kimliği da çok merak edildi.

Merve Boluğur'un gizemli sevgilisinin adı belli oldu! Merve Boluğur'un sevgilisi Burak Dayı kimdir? Burak Dayı kaç yaşında?

'un sevgilisinin ismi belli oldu.

Merve Boluğur'un gizemli sevgilisinin adı belli oldu! Merve Boluğur'un sevgilisi Burak Dayı kimdir? Burak Dayı kaç yaşında?

'un sevgilisinin isminin olduğu haberi hızla yayıldı.

Merve Boluğur'un gizemli sevgilisinin adı belli oldu! Merve Boluğur'un sevgilisi Burak Dayı kimdir? Burak Dayı kaç yaşında?

kimdir? Burak Dayı ? 'un sevgilisi Burak Dayı ne iş yapıyor? soruları aratılmaya başlandı...

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