Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
11:36
Merve Boluğur bombaları ardı ardına patlattı! Evlilik itirafıyla magazin gündemine damga vurdu!
'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar', 'Kuzey Güney' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi projelerde rol aldıktan sonra uzun süre ekranlardan uzak kalan Merve Boluğur, 2015 yılında evlendiği popçu Murat Dalkılıç'tan 2017 yılında boşanmıştı. Merve Boluğur, Temmuz 2022'de yeni bir aşka yelken açmış, DJ Mert Aydın ile nikâh masasına oturmuştu. Ancak ünlü oyuncunun mutluluğu kısa sürmüştü. Merve Boluğur, son olarak katıldığı programda hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Merve Boluğur'un aşk ve evlilik itirafları magazin gündemine bomba gibi düştü…