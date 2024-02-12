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Haberler Galeri Merve Boluğur bombaları ardı ardına patlattı! Evlilik itirafıyla magazin gündemine damga vurdu!
Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 11:36

Merve Boluğur bombaları ardı ardına patlattı! Evlilik itirafıyla magazin gündemine damga vurdu!

'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar', 'Kuzey Güney' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi projelerde rol aldıktan sonra uzun süre ekranlardan uzak kalan Merve Boluğur, 2015 yılında evlendiği popçu Murat Dalkılıç'tan 2017 yılında boşanmıştı. Merve Boluğur, Temmuz 2022'de yeni bir aşka yelken açmış, DJ Mert Aydın ile nikâh masasına oturmuştu. Ancak ünlü oyuncunun mutluluğu kısa sürmüştü. Merve Boluğur, son olarak katıldığı programda hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Merve Boluğur'un aşk ve evlilik itirafları magazin gündemine bomba gibi düştü…

Merve Boluğur bombaları ardı ardına patlattı! Evlilik itirafıyla magazin gündemine damga vurdu!

Eser Yenenler'in programına katılan Merve Boluğur özel hayat açıklamasıyla dikkat çekti. Uzun yıllar çalıştığı için setlere ara verdiğini söyleyen oyuncu "Biraz açıkçası dinlenmek istedim biraz özel hayatımı düzene sokmak istedim çok güzel başardım" diyerek kahkaha attı.

Merve Boluğur bombaları ardı ardına patlattı! Evlilik itirafıyla magazin gündemine damga vurdu!

ÜÇÜNCÜ EVLİLİK AÇIKLAMASI

Merve Boluğur konuşmasında "Evet ikinci kere dedim gene olmadı sen biraz taktik ver" dedi. Boluğur "Üçüncüyü de yapacağım bu arada çocuk istiyorum" diyerek şaşırttı.

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Merve Boluğur bombaları ardı ardına patlattı! Evlilik itirafıyla magazin gündemine damga vurdu!

"GEYŞA OLMAYI SEVİYORUM"

Yenenler, Boluğur'un mükemmeliyetçi olduğunu düşünürken Boluğur, "Geyşa olmayı seviyorum, bıraksan ayağını bile yıkarım" cevabıyla şaşırttı. "Kendimi ilişkiye adıyorum" diyen Merve Boluğur'a Yenenler'den "İşte yapma onu sal yani kusurlarıyla gelsin adamlar" cevabı geldi.

Merve Boluğur bombaları ardı ardına patlattı! Evlilik itirafıyla magazin gündemine damga vurdu!

"SET SAATLERİ ÇOK UZUN"

Programda oyunculuk kariyerini neden noktaladığını açıklayan Boluğur şöyle konuştu:

Biliyorsun ben 17 yaşımdan beri çalışıyorum. Çok yoruldum. Set saatleri çok uzun. Ben de açıkçası biraz dinlemek ve özel hayatımı düzene sokmak istedim. Ufak tefek şeyler yapıyorum.

Merve Boluğur bombaları ardı ardına patlattı! Evlilik itirafıyla magazin gündemine damga vurdu!

Yakında reklam çekimlerim olacak. Bir de ben müziğe sardım. Eski eşim de müzisyendi, herhalde ondan geçti. Gidip sete uzun saatler çalışmayı istemiyorum. İyi bir rol gelirse koşa koşa giderim. Sadece maddiyat için çalışacak bir kadın değilim.

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