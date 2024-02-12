Merve Boluğur bombaları ardı ardına patlattı! Evlilik itirafıyla magazin gündemine damga vurdu!

Yakında reklam çekimlerim olacak. Bir de ben müziğe sardım. Eski eşim de müzisyendi, herhalde ondan geçti. Gidip sete uzun saatler çalışmayı istemiyorum. İyi bir rol gelirse koşa koşa giderim. Sadece maddiyat için çalışacak bir kadın değilim.