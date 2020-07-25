Merve Boluğur yeni sevgilisi Burak Dayı’yı öpücüklere boğdu! Merve Boluğur'un nispet turu

Popçu Murat Dalkılıç'la boşandıktan sonra uzun bir süre yalnız kalan Merve Boluğur, aşk orucunu bozdu, yeni sevgilisi Burak Dayı ile peş peşe fotoğraflar paylaştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Merve Boluğur'un sevgilisiyle yaptığı paylaşımlara, takipçileri tarafından çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Merve Boluğur sevgilisi Burak Dayı ile önceki gün Alaçatı'daki plajdaydı. Uzun süre denizden çıkmayan çiftin romantik anları objektife böyle yansıdı. Burak Dayı'yı öpücüklere boğan Boluğur, kahkahalarıyla plajı inletti.