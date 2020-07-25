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yeni sevgilisi ’yı öpücüklere boğdu! Merve Boluğur'un nispet turu

Popçu 'la boşandıktan sonra uzun bir süre yalnız kalan , orucunu bozdu, yeni sevgilisi ile peş peşe fotoğraflar paylaştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Merve Boluğur'un sevgilisiyle yaptığı paylaşımlara, takipçileri tarafından çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Merve Boluğur sevgilisi Burak Dayı ile önceki gün 'daki plajdaydı. Uzun süre denizden çıkmayan çiftin romantik anları objektife böyle yansıdı. Burak Dayı'yı öpücüklere boğan Boluğur, kahkahalarıyla plajı inletti.

Giriş Tarihi: 25.07.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 17:14
Merve Boluğur yeni sevgilisi Burak Dayı’yı öpücüklere boğdu! Merve Boluğur'un nispet turu

Popçu 'la boşandıktan sonra uzun bir süre yalnız kalan , orucunu bozdu, yeni sevgilisiyle fotoğraflar paylaştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Merve Boluğur'un sevgilisiyle yaptığı paylaşımlara, takipçileri tarafından çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Merve Boluğur sevgilisi ile önceki gün 'daki plajdaydı. Uzun süre denizden çıkmayan çiftin romantik anları objektife böyle yansıdı. Burak Dayı'yı öpücüklere boğan Boluğur, kahkahalarıyla plajı inletti.

Merve Boluğur yeni sevgilisi Burak Dayı’yı öpücüklere boğdu! Merve Boluğur'un nispet turu

, yeni sevgilisi ile gittiği plajı kahkahalarıyla inletti.

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Merve Boluğur yeni sevgilisi Burak Dayı’yı öpücüklere boğdu! Merve Boluğur'un nispet turu

Eski eşi özel hayatında zor günler geçirirken, mutluluk sarhoşu oldu.

Merve Boluğur yeni sevgilisi Burak Dayı’yı öpücüklere boğdu! Merve Boluğur'un nispet turu

Dalkılıç'ın Hande Erçel'den ayrılmasının hemen ardından, Boluğur yeni aşkıyla ortaya çıktı.

Merve Boluğur yeni sevgilisi Burak Dayı’yı öpücüklere boğdu! Merve Boluğur'un nispet turu

Hürriyet'in haberine göre; Oyuncu, sevgilisi ile önceki gün 'daki plajdaydı.

Merve Boluğur yeni sevgilisi Burak Dayı’yı öpücüklere boğdu! Merve Boluğur'un nispet turu

Dayı'yı öpücüklere boğan Boluğur, kahkahalarıyla plajı inletti.

Merve Boluğur yeni sevgilisi Burak Dayı’yı öpücüklere boğdu! Merve Boluğur'un nispet turu

Uzun süre denizden çıkmayan çiftin romantik anları objektife böyle yansıdı.

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