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Haberler Galeri Merve Boluğur'un düğün dansı akıllara Şeyma Subaşı'nı getirdi! Sosyal medyada fena tiye aldılar!
Giriş Tarihi: 03.10.2022 14:34 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022 14:58

Merve Boluğur'un düğün dansı akıllara Şeyma Subaşı'nı getirdi! Sosyal medyada fena tiye aldılar!

Merve Boluğu ile sevgilisi DJ Mert Aydın'la dün nikah masasına oturdu. Sevenlerinin yalnız bırakmadığı Merve Boluğur ile Mert Aydın görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Heyecanını takipçileriyle paylaşan Merve Boluğur gelinliğiyle göz kamaştırdı. Merve Boluğur'un tercih ettiği iki gelinlik de hayranlarından tam not aldı. Öte yandan nikah ve düğünden görüntüler sosyal medyada ilgi çekti. Özellikle Merve Boluğur'un eşi Mert Aydın ile düğün dansı konuşulanlardan olmayı başardı. Çılgınlıklarıyla bilinen Merve Boluğur'un düğün dansı Şeyma Subaşı'nı akıllara getirdi. İşte Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın tiye alınan düğün dansları...

Merve Boluğur’un düğün dansı akıllara Şeyma Subaşı’nı getirdi! Sosyal medyada fena tiye aldılar!

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan oyuncu Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mert Aydın'dan kameraların önünde evlilik teklifi almıştı. Boluğur, yaptığı paylaşımla hayranlarına müjdeyi vermişti.

Merve Boluğur’un düğün dansı akıllara Şeyma Subaşı’nı getirdi! Sosyal medyada fena tiye aldılar!

SOSYAL MEDYADAN MÜJDEYİ VERDİ

Oyuncu, "I said yes kocam" notunu eklediği paylaşımı ile evlilik teklifini duyurmuştu.

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Merve Boluğur’un düğün dansı akıllara Şeyma Subaşı’nı getirdi! Sosyal medyada fena tiye aldılar!

Sevgilisiyle yaptığı sosyal medya paylaşımlarında sıklıkla 'kocam' hitabını kullanan Merve Boluğur dün muradına erdi. Merve Boluğur ve sevgilisi Mert Aydın'la Fuat Paşa Yalısı'nda dünyaevine girdi.

Merve Boluğur’un düğün dansı akıllara Şeyma Subaşı’nı getirdi! Sosyal medyada fena tiye aldılar!

Sevenlerinin yalnız bırakmadığı Merve Boluğur ile Mert Aydın görkemli bir düğünle evlendi.

Merve Boluğur’un düğün dansı akıllara Şeyma Subaşı’nı getirdi! Sosyal medyada fena tiye aldılar!

Heyecanını takipçileriyle paylaşan Merve Boluğur gelinliğiyle göz kamaştırdı.

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