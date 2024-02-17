Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Merve Boluğur'un sözlerine Murat Dalkılıç'tan cevap geldi! "Benimle evliyken çocuk istemedi"
Giriş Tarihi: 17.02.2024 14:48 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 15:51

Merve Boluğur'un sözlerine Murat Dalkılıç'tan cevap geldi! "Benimle evliyken çocuk istemedi"

Aşk Yeniden, Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi projelerde yer alan Merve Boluğur, oyunculuk kariyerini zirvede bırakarak şarkıcılığa adım atmıştı. Murat Dalkılıç ve Mert Aydın'da aradığı mutluluğu bulamayan ve evlilikleri hüsranla son bulan Boluğur, her hareketiyle adından söz ettiriyor. Son olarak Merve Boluğur, katıldığı programda hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Merve Boluğur'un aşk ve evlilik itirafları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Mutlu bir aile hayali kurduğunu söyleyen Merve Boluğur'a sosyal medyada yapılan Murat Dalkılıç editi olay olunca ünlü şarkıcıdan cevap geldi.

Merve Boluğur’un sözlerine Murat Dalkılıç’tan cevap geldi! Benimle evliyken çocuk istemedi

'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar', 'Kuzey Güney' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi projelerde rol aldıktan sonra müzik sektörüne atılarak "Şşştt" adını verdiği şarkısını dinleyiciyle buluşturmuştu.

Merve Boluğur’un sözlerine Murat Dalkılıç’tan cevap geldi! Benimle evliyken çocuk istemedi

Oyunculuk kariyerini zirvede bırakan ve şarkıcılığa adım atan Merve Boluğur Eser Yenenler'in programına katılmıştı. Merve Boluğur özel hayat açıklamasıyla dikkat çekmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Merve Boluğur’un sözlerine Murat Dalkılıç’tan cevap geldi! Benimle evliyken çocuk istemedi

Programda birçok can alıcı nokta ve itiraf vardı ama en kalbe dokunanı Merve Boluğur'un mutlu aile hayali olmuştu. "Ben mutlu bir yuvam olsun istedim... Çok acıklı konuştum ama! Hep bir erkek çocuğum olsun istedim" açıklamalarında bulunan Merve Boluğur, sosyal medyayı bir küçük alt üst etmişti.

Merve Boluğur’un sözlerine Murat Dalkılıç’tan cevap geldi! Benimle evliyken çocuk istemedi

Boluğur'un açıklamalarından sonra sosyal medyada Murat Dalkılıç'e tepki yağdı. Ünlü şarkıcıya yapılan video ise gündem oldu.

Merve Boluğur’un sözlerine Murat Dalkılıç’tan cevap geldi! Benimle evliyken çocuk istemedi

Boluğur'un 2 yıl evli kaldığı eski eşi Murat Dalkılıç'tan cevap geldi.

Merve Boluğur'un sözlerine Murat Dalkılıç'tan cevap geldi: "Benimle evliyken çocuk istemiyordu" | Video

SON DAKİKA