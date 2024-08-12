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Haberler Galeri Konserinde ağzını bozmuştu! Ünlü isimlerden Ajda Pekkan yorumu! ‘Acil bir durum yaşanmış olabilir’
Giriş Tarihi: 12.08.2024 08:17 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 08:34

Konserinde ağzını bozmuştu! Ünlü isimlerden Ajda Pekkan yorumu! ‘Acil bir durum yaşanmış olabilir’

Süperstar Ajda Pekkan, geçen günlerde Harbiye'de verdiği konserinde protokol seyircisine sinirlenip ağzını bozmuştu. Süperstar konser bitmeden protokolü terk edenlere,"Buraya gelin! Şarkım bitmeden gidemezsiniz" diyerek tepki göstermişti. İzzet Yıldızhan ve Melek Mosso gibi bir çok sanatçı Pekkan'a ayıp edildiğini düşünürken Merve Özbey "Olayı, oradaki şartlara göre değerlendirmek gerekir. Belki acil bir durum yaşanmış olabilir" yorumunda bulundu.

Konserinde ağzını bozmuştu! Ünlü isimlerden Ajda Pekkan yorumu! ‘Acil bir durum yaşanmış olabilir’

Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konserinde protokolde oturan kişiler konserden erken ayrılmaya başlayınca Ajda Pekkan çileden çıkmıştı.

Konserinde ağzını bozmuştu! Ünlü isimlerden Ajda Pekkan yorumu! ‘Acil bir durum yaşanmış olabilir’

Şarkıyı kesen ve duruma oldukça kızan Pekkan, "Protokol bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin" sözleriyle tepki göstermişti.

Harbiye Açıkhava'da konser veren Ajda Pekkan'dan sert çıkış: "Kuralları bilmiyorsanız gelmeyin" | Video

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Konserinde ağzını bozmuştu! Ünlü isimlerden Ajda Pekkan yorumu! ‘Acil bir durum yaşanmış olabilir’

Ajda Pekkan'ın ağzını bozduğu ve çok sinirlendiği olay sonrası sosyal medyadan yorum yağdı. Bu isimlerden biri de Demet Akalın oldu. Akalın "Küfürü sadece biz etmiyormuşuz" demişti.

Konserinde ağzını bozmuştu! Ünlü isimlerden Ajda Pekkan yorumu! ‘Acil bir durum yaşanmış olabilir’

Bu olay sonrası aralarında Işın Karaca, İzzet Yıldızhan, Betül Demir, Ferhat Göçer başta olmak üzere birçok sanatçı, Pekkan'a ayıp edildiğini, sanatçının haklı olduğunu söylemişti.

Konserinde ağzını bozmuştu! Ünlü isimlerden Ajda Pekkan yorumu! ‘Acil bir durum yaşanmış olabilir’

"KAFALARINI KIRARDIM"

Betül Demir konuyla ilgili Ajda Pekkan'a destek vererek, "Ben olsam kafalarını kırardım" demişti.

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