Giriş Tarihi: 12.08.2024 08:17
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
08:34
Konserinde ağzını bozmuştu! Ünlü isimlerden Ajda Pekkan yorumu! ‘Acil bir durum yaşanmış olabilir’
Süperstar Ajda Pekkan, geçen günlerde Harbiye'de verdiği konserinde protokol seyircisine sinirlenip ağzını bozmuştu. Süperstar konser bitmeden protokolü terk edenlere,"Buraya gelin! Şarkım bitmeden gidemezsiniz" diyerek tepki göstermişti. İzzet Yıldızhan ve Melek Mosso gibi bir çok sanatçı Pekkan'a ayıp edildiğini düşünürken Merve Özbey "Olayı, oradaki şartlara göre değerlendirmek gerekir. Belki acil bir durum yaşanmış olabilir" yorumunda bulundu.