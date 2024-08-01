Giriş Tarihi: 01.08.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
12:22
Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin devasa villası göz kamaştırdı! "Evin güzelliği şaka mı?" Amine Gülşe'nin pozları gölgede kaldı...
Sanat camiasının gözde çiftleri arasındaki dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe'nin muhteşem evi dudak uçuklattı. Eski futbolcu Mesut Özil, Amine Gülşe ile hayatını 2019 yılında birleştirmişti. Mutluluklarını Eda ve Ela adını verdikleri kızlarıyla taçlandıran Özil ailesi sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son olarak Amine Gülşe'den yeni pozlar geldi. Güzel oyuncunun formda hali ile övgüleri toplamasının dışında devasa villaları da dikkat çekti. İşte "Evin güzelliği şaka mı?" yorumları yağan Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin devasa villası...