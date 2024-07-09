Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan olay sözler! “Babamın vefatından sonra hakkımızı alacağız”

BABAMIN VEFATINDAN SONRA HAKKIMIZI ALACAĞIZ

Mahkemenin sonuçlanmasının ardından Hürriyet'e konuşan Duygu Nebioğlu duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Üzerimizden çok büyük bir yük kalktı. Sevgi benim arkamdan geldi. Biz ayrı ayrı yürütmek durumunda kaldık davalarımızı. Babamızdan bir babalık göremediğimiz için duruma artık maddi olarak yaklaştık. Bunu yapmasaydık ilahi adalet 'neden hakkınızı aramadınız' diye soracaktı.

Babam aslında bize hayat boyu onu zorlamayacak yardımlarda bulunabilirdi. Babam bana yardımı şubat ayında kesmişti. Kardeşime yardıma devam ediyor biliyorum, o da en son 10 bin TL'yi ayda ikiye bölüp gönderiyordu."