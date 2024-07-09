Giriş Tarihi: 09.07.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
10:21
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan olay sözler! “Babamın vefatından sonra hakkımızı alacağız”
Metin Akpınar ile kızı Duygu Nebioğlu arasında sular durulmuyor… Sevgi Katkıcı, ikiz kardeşi Duygu Nebioğlu'ndan sonra Metin Akpınar'a açtığı babalık davasını kazandı. Mahkeme, DNA testiyle ünlü ismin kızı olduğunu kanıtlayan Sevgi Katkıcı ve Metin Akpınar arasında soy bağının kurulmasına karar verdi. Davanın sonuçlanmasının ardından Duygu Nebioğlu "Üzerimizden çok büyük bir yük kalktı" dedi. Duygu Nebioğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. İşte Duygu Nebioğlu'ndan çok konuşulacak sözler…