Giriş Tarihi: 13.06.2023 15:00
Güncelleme Tarihi: 13.06.2023
15:09
Millete hakaret etti, kendisine gelince tahammül edemedi! Savcılıktan Melek Mosso kararı
Katıldığı bir ödül töreninde yaptığı konuşma ve AK Parti'lilere ağır küfürler eden kadına özenen fotoğraf paylaşmasıyla büyük tepki toplayan şarkıcı Melek Mosso, konu kendisine gelince tahammül edemedi. Bir vatandaşın sosyal medyada yaptığı yorumu üzerine alındı, kendisine hakaret edildiğini öne sürerek savcılığın kapısını çaldı. Savcılık ise Mosso'ya adeta ders verdi. Hakaret suçunun oluşumu ve hangi hallerde cezalandırıldığı yönünde tanımlar yapan savcılık, söz konusu yorumun şarkıcının şahsına yönelik olmadığını kaydederek takipsizlik verdi.