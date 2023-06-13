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Haberler Galeri Millete hakaret etti, kendisine gelince tahammül edemedi! Savcılıktan Melek Mosso kararı
Giriş Tarihi: 13.06.2023 15:00 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 15:09

Millete hakaret etti, kendisine gelince tahammül edemedi! Savcılıktan Melek Mosso kararı

Katıldığı bir ödül töreninde yaptığı konuşma ve AK Parti'lilere ağır küfürler eden kadına özenen fotoğraf paylaşmasıyla büyük tepki toplayan şarkıcı Melek Mosso, konu kendisine gelince tahammül edemedi. Bir vatandaşın sosyal medyada yaptığı yorumu üzerine alındı, kendisine hakaret edildiğini öne sürerek savcılığın kapısını çaldı. Savcılık ise Mosso'ya adeta ders verdi. Hakaret suçunun oluşumu ve hangi hallerde cezalandırıldığı yönünde tanımlar yapan savcılık, söz konusu yorumun şarkıcının şahsına yönelik olmadığını kaydederek takipsizlik verdi.

ARZU KAYA
Millete hakaret etti, kendisine gelince tahammül edemedi! Savcılıktan Melek Mosso kararı

Melek Mosso avukatı aracılığı ile sosyal medya üzerinden hakaret ettiğini öne sürdüğü Celal T. hakkında şikâyetçi oldu.

Millete hakaret etti, kendisine gelince tahammül edemedi! Savcılıktan Melek Mosso kararı

İddiaya göre Celal T, Facebook'ta Melek Mosso'nun paylaşılan bir videosunun altına, "Geri zekâlı, ne olacak, öğrenciler çalışmaya devam edecek, cahil" yazdı.

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Millete hakaret etti, kendisine gelince tahammül edemedi! Savcılıktan Melek Mosso kararı

Bu yorumu gören Mosso kendisine hakaret edildiğini öne sürerek savcılığın kapısını çaldı.

Millete hakaret etti, kendisine gelince tahammül edemedi! Savcılıktan Melek Mosso kararı

SAVCILIKTAN HAKARET SUÇUNUN OLUŞMA TANIMI

Şikâyetle ilgili soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kişilerin onur, şeref ve saygınlığının olduğunu ve "hakaret" suçunun cezalandırılabilmesi için davranışın, kişiyi küçük düşürmeye yönelik gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

Millete hakaret etti, kendisine gelince tahammül edemedi! Savcılıktan Melek Mosso kararı

Ağır eleştiri ve rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilemeyeceğini kaydeden savcılık, suç oluşması için sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edici olması gerektiğinin altını çizdi.

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