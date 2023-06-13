Millete hakaret etti, kendisine gelince tahammül edemedi! Savcılıktan Melek Mosso kararı

SAVCILIKTAN HAKARET SUÇUNUN OLUŞMA TANIMI

Şikâyetle ilgili soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kişilerin onur, şeref ve saygınlığının olduğunu ve "hakaret" suçunun cezalandırılabilmesi için davranışın, kişiyi küçük düşürmeye yönelik gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.