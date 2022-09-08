Giriş Tarihi: 08.09.2022 14:14 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 14:20

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt annesi ile pozunu paylaştı sosyal medya onları konuştu "Abla-kardeş gibisiniz"

Ebrar Karakurt, annesi ile pozunu paylaştı, takipçileri gözlerine inanamadı! Sosyal medyayı aktif kullanan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt annesi ile çekilmiş bir karesini "Gerçek anne" notuyla yayınladı. Ebrar Karakurt'un annesi ile fotoğrafını görenler gözlerine inanamadı. Ebrar Karakurt'un annesinin çok genç gözüktüğünü ifade eden takipçiler, "Abla-kardeş" gibisiniz yorumunda bulundu. İşte farklı tarzı ile dikkat çeken Ebrar Karakurt'un annesi ile paylaşımı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen anneleri...