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Haberler Galeri Milli voleybolcu Ebrar Karakurt annesi ile pozunu paylaştı sosyal medya onları konuştu "Abla-kardeş gibisiniz"
Giriş Tarihi: 08.09.2022 14:14 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 14:20

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt annesi ile pozunu paylaştı sosyal medya onları konuştu "Abla-kardeş gibisiniz"

Ebrar Karakurt, annesi ile pozunu paylaştı, takipçileri gözlerine inanamadı! Sosyal medyayı aktif kullanan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt annesi ile çekilmiş bir karesini "Gerçek anne" notuyla yayınladı. Ebrar Karakurt'un annesi ile fotoğrafını görenler gözlerine inanamadı. Ebrar Karakurt'un annesinin çok genç gözüktüğünü ifade eden takipçiler, "Abla-kardeş" gibisiniz yorumunda bulundu. İşte farklı tarzı ile dikkat çeken Ebrar Karakurt'un annesi ile paylaşımı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen anneleri...

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt annesi ile pozunu paylaştı sosyal medya onları konuştu Abla-kardeş gibisiniz

İtalya'da forma giyen milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt kariyeriyle olduğu kadar paylaşımlarıyla da sosyal medyanın çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt annesi ile pozunu paylaştı sosyal medya onları konuştu Abla-kardeş gibisiniz

Sosyal medyayı aktif kullanan Karakurt bu kez annesiyle olan bir fotoğrafıyla dikkat çekti.

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Milli voleybolcu Ebrar Karakurt annesi ile pozunu paylaştı sosyal medya onları konuştu Abla-kardeş gibisiniz

Ebrar Karakurt, annesi ile pozunu paylaşınca, takipçileri gözlerine inanamadı!

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt annesi ile pozunu paylaştı sosyal medya onları konuştu Abla-kardeş gibisiniz

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt annesi ile çekilmiş bir karesini "Gerçek anne" notuyla yayınladı.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt annesi ile pozunu paylaştı sosyal medya onları konuştu Abla-kardeş gibisiniz

Ebrar Karakurt'un annesi ile fotoğrafını görenler gözlerine inanamadı.

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