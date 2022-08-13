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Haberler Galeri Mine Tugay'ın 'Medcezir' paylaşımı eski defterleri yeniden açtı! Meğer diziden ayrılma sebebi bambaşkaymış...
Giriş Tarihi: 13.08.2022 11:56 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 12:01

Mine Tugay'ın 'Medcezir' paylaşımı eski defterleri yeniden açtı! Meğer diziden ayrılma sebebi bambaşkaymış...

2013-2015 yılları arasında yayınlanan "Medcezir" adlı dizide 'Ender Kaya Serez' karakterine hayat veren Mine Tugay, dizinin ilk sezon finalinde karakterinin sürpriz ölümü ile projeye veda etmişti. O dönem diziden ayrılığıyla çok konuşulan Mine Tugay, diziyi de karakterini de sevdiğini her defasında dile getiriyor. Önceki gün 'Medcezir' döneminden bir 'tbt' fotoğrafı yayınlayan oyuncu, sosyal medyada ses getirdi. Eski defterler yeniden açılınca oyuncunun diziden ayrılığıyla ilgili detaylar bir kez daha gündem oldu. İşte Mine Tugay'ın Medcezir'den ayrılışının perde arkasındaki detaylar...

Mine Tugay’ın ’Medcezir’ paylaşımı eski defterleri yeniden açtı! Meğer diziden ayrılma sebebi bambaşkaymış...

2013 - 2015 yılları arasında yayınlanan "Medcezir" dizisinde iş insanı 'Ender Kaya Serez' karakterine hayat veren Mine Tugay, başarılı oyunculuğuyla ve yer aldığı projelerle adından sık sık söz ettiriyor.

Mine Tugay’ın ’Medcezir’ paylaşımı eski defterleri yeniden açtı! Meğer diziden ayrılma sebebi bambaşkaymış...

Medcezir dizisinde Barış Falay ile partner olan Mine Tugay, dizinin ilk sezonunda boy göstermiş fakat yaşanan bazı anlaşmazlıklar sebebi ile projeden ölerek ayrılmış ve ikinci sezonda yer almamıştı.

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Mine Tugay’ın ’Medcezir’ paylaşımı eski defterleri yeniden açtı! Meğer diziden ayrılma sebebi bambaşkaymış...

Zaman zaman Medcezir'deki rolüyle gündeme gelen Tugay, son paylaşımıyla bir kez daha ses getirdi.

Mine Tugay’ın ’Medcezir’ paylaşımı eski defterleri yeniden açtı! Meğer diziden ayrılma sebebi bambaşkaymış...

MİNE TUGAY'DAN MEDCEZİR PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından Medcezir dizisinin üçüncü bölümünde yer alan panayır sahnesinden bir fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu paylaşımına, "Aslında bu yoktu, içimden geldi" notunu da düştü.

Mine Tugay’ın ’Medcezir’ paylaşımı eski defterleri yeniden açtı! Meğer diziden ayrılma sebebi bambaşkaymış...

Fotoğraf kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni aldı. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı!

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