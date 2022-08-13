Giriş Tarihi: 13.08.2022 11:56 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 12:01

Mine Tugay'ın 'Medcezir' paylaşımı eski defterleri yeniden açtı! Meğer diziden ayrılma sebebi bambaşkaymış...

2013-2015 yılları arasında yayınlanan "Medcezir" adlı dizide 'Ender Kaya Serez' karakterine hayat veren Mine Tugay, dizinin ilk sezon finalinde karakterinin sürpriz ölümü ile projeye veda etmişti. O dönem diziden ayrılığıyla çok konuşulan Mine Tugay, diziyi de karakterini de sevdiğini her defasında dile getiriyor. Önceki gün 'Medcezir' döneminden bir 'tbt' fotoğrafı yayınlayan oyuncu, sosyal medyada ses getirdi. Eski defterler yeniden açılınca oyuncunun diziden ayrılığıyla ilgili detaylar bir kez daha gündem oldu. İşte Mine Tugay'ın Medcezir'den ayrılışının perde arkasındaki detaylar...