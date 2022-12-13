Minicik elbisesi dalgalı saçlarıyla Neslihan Atagül’e benzetildi! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir pozları ile mest etti!

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatıyor. Daha önce dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir imaj tazeledi. Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir'in son hali adeta Neslihan Atagül'ün kopyası oldu. Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. 23 yaşında olan Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir verdiği cesur pozlarla kendine hayran bıraktı. Güzelliğiyle takipçilerini mest eden Birsu Demir'in minicik elbisesi ile verdiği cüretkar pozlara yorum yağdı. İşte farklı güzelliğiyle bakışları üzerine çeken Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in minili pozları...