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Haberler Galeri Minik Lalin annesinden rol çaldı! 4 aylık hamile olan Sinem Kobal bu defa kızı Lalin'in yüzünü gizlemedi!
Giriş Tarihi: 25.12.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 10:18

Minik Lalin annesinden rol çaldı! 4 aylık hamile olan Sinem Kobal bu defa kızı Lalin'in yüzünü gizlemedi!

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük mutluluk yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal şimdilerde 4 aylık hamile. 34 yaşındaki güzel oyuncu Sinem Kobal, önceki gün 1.5 yaşındaki kızı Lalin'le birlikte Bebek'te objektiflere takıldı. Oldukça büyüdüğü görülen Lalin'i görenler 'annesinin kopyası' demeden edemedi. İşte Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın kızları Lalin...

Minik Lalin annesinden rol çaldı! 4 aylık hamile olan Sinem Kobal bu defa kızı Lalin’in yüzünü gizlemedi!

Geçtiğimiz yıl kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük mutluluk yaşamıştı.

Minik Lalin annesinden rol çaldı! 4 aylık hamile olan Sinem Kobal bu defa kızı Lalin’in yüzünü gizlemedi!

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.

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Minik Lalin annesinden rol çaldı! 4 aylık hamile olan Sinem Kobal bu defa kızı Lalin’in yüzünü gizlemedi!

Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal şimdilerde 4 aylık hamile.

Minik Lalin annesinden rol çaldı! 4 aylık hamile olan Sinem Kobal bu defa kızı Lalin’in yüzünü gizlemedi!

Sinem Kobal, önceki gün 1.5 yaşındaki kızı Lalin'le birlikte Bebek'te objektiflere takıldı. Çocuğunu kucağında taşıyan 34 yaşındaki oyuncu, çevredekilerin ilgi odağı oldu.

Minik Lalin annesinden rol çaldı! 4 aylık hamile olan Sinem Kobal bu defa kızı Lalin’in yüzünü gizlemedi!

Yeniden anne olmaya hazırlanan Kobal'ın hayli keyifli olduğu görüldü. Zamanını kızıyla geçirdiğini belirten dört aylık hamile oyuncu, aynı heyecanı tekrar yaşadığını dile getirdi.

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